أعضاء مجلس الشعب الصومالي يتبرعون بـ 20% من رواتبهم لمتضرري زلزال تركيا المدمر

أعلن البرلمان الصومالي (غرفة مجلس الشعب)، اليوم السبت، عن تبرع أعضائه بـ 20% من رواتبهم لصالح متضرري الزلزال، جنوب تركيا.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالة الرسمية (صونا)، بأن نواب مجلس الشعب الصومالي أجروا استفتاء فيما بينهم وصوتوا لصالح التبرع بنسبة 20% من رواتبهم، الشهر الجاري؛ من أجل المساهمة في دعم المتضررين من زلزال تركيا.

وقال عبد الله عمر أبشرو، النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب، إن "المجلس مستعد للمساهمة في دعم متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وتجاوزت حصيلة الوفيات 45 ألف شخص".

كما أعلنت إدارة محافظة بنادر جنوب شرقي الصومال عن التبرع بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، وفق المصدر ذاته.

وكان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، قد أطلق أمس الأول (الخميس)، "الحملة الوطنية لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا"، ومن المقرر أن تعلن بعد غد الاثنين حصيلة حملة التبرعات للمشاركة في الجهود الدولية لدعم المتضررين من الزلزال، وفق وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.