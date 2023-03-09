أمير مرتضى منصور يوجه طلب عاجل لـ أسامة نبيه

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عقد جلسة مع أسامه نبيه المدرب العام، عقب الفوز أمام الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع حتحوت خلال برنامجه الإذاعي "صباحكم رياضة" على إذاعة الشباب والرياضة: "نبيه كان لديه اتفاق مع أمير مرتضى، بالرحيل عن الجهاز الفني عقب مواجهة بطل تونس، خاصةً أنه يملك عروض للتدريب".

وأضاف هاني حتحوت: "الجلسة شهدت محاولات عديدة من جانب المشرف على الكرة، لإقناع نبيه بالعدول عن قراره ولكن الأخير لم يمنحه أي رد نهائي، وطالب بمهلة لمدة 48 ساعة للرد".