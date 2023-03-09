مش بس أمراض القلب.. سبب غريب لإصابتك بالسكتة الدماغية فجأة

قد يكون أسوأ صداع عانيت منه على الإطلاق هو صداع الإصابة بالسكتة الدماغية وتعد السكتات الدماغية هي حالات طبية خطيرة تهدد الحياة و تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ. قد يكون هذا بسبب تجلط الدم أو انفجار الأوعية الدموية.

بينما يدرك الكثير منا العلامات الأكثر وضوحًا للسكتة الدماغية فهناك علامات أخرى قد تمر دون أن يلاحظها أحد.

وفقا لموقع Express.co.uk حول بعض العلامات التي يجب البحث عنه فيجب الانتباه إلى تحدث السكتة الدماغية إما بسبب جلطة دموية في أحد الشرايين أو عندما تنفجر الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ (النزفية)".

يمكن أن تموت خلايا الدماغ إذا توقف إمداد الدم ، مما قد يتسبب في أضرار كبيرة ومغيرة للحياة.

أعراض السكتة الدماغية

على الجانب الآخر تظهر أعراض السكتة الدماغية بشكل مفاجئ وحذر الدكتور أثول من أن نوعًا معينًا من الصداع يمكن أن يشير إلى حدوث جلطة قادمة وقال: صداع شديد للغاية ، وخاصة صداع مفاجئ يشبه أسوأ صداع عانيت منه على الإطلاق".

وتعد أبرز علامات التحذير من الصداع التي يمكن أن تنبه السكتة الدماغية القادمة هي كالتالي

ضعف أو شلل كامل في جانب واحد من الجسم (بما في ذلك الساقين واليدين والقدمين)

ضبابية أو فقدان الرؤية - خاصة أن إحدى العينين تتأثر بفقدان البصر المفاجئ.



صعوبة التحدث ، سواءً في الكلام أو عدم فهمه من خلال عدم القدرة على استخدام الكلمات الصحيحة - قد يكون هذا مصحوبًا بعدم القدرة على فهم الكلام من الآخرين.



الدوخة وفقدان التوازن

يحذر الدكتور موسلي أستشاري أمراض القلب أن الجلطة هي حالة طبية طارئة تحتاج لتلقي العلاج ، ومن المهم ملاحظة أنه من غير الممكن القضاء تمامًا على خطر الإصابة بسكتة دماغية ، حيث لا يمكن السيطرة على عدد من العوامل التي تزيد من خطر إصابتك بالسكتة الدماغية".