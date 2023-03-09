عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس أمراض القلب.. سبب غريب لإصابتك بالسكتة الدماغية فجأة

صدى البلد

قد يكون أسوأ صداع عانيت منه على الإطلاق هو صداع الإصابة بالسكتة الدماغية وتعد السكتات الدماغية هي حالات طبية خطيرة تهدد الحياة و تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ. قد يكون هذا بسبب تجلط الدم أو انفجار الأوعية الدموية.

بينما يدرك الكثير منا العلامات الأكثر وضوحًا للسكتة الدماغية فهناك علامات أخرى قد تمر دون أن يلاحظها أحد.

وفقا لموقع   Express.co.uk  حول بعض العلامات التي يجب البحث عنه فيجب الانتباه إلى تحدث السكتة الدماغية إما بسبب جلطة دموية في أحد الشرايين أو عندما تنفجر الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ (النزفية)".

يمكن أن تموت خلايا الدماغ إذا توقف إمداد الدم ، مما قد يتسبب في أضرار كبيرة ومغيرة للحياة.

 أعراض السكتة الدماغية 

على الجانب الآخر تظهر أعراض السكتة الدماغية بشكل مفاجئ وحذر الدكتور أثول من أن نوعًا معينًا من الصداع يمكن أن يشير إلى حدوث جلطة قادمة وقال: صداع شديد للغاية ، وخاصة صداع مفاجئ يشبه أسوأ صداع عانيت منه على الإطلاق".

وتعد أبرز علامات التحذير من الصداع التي  يمكن أن تنبه السكتة الدماغية القادمة هي كالتالي

ضعف أو شلل كامل في جانب واحد من الجسم (بما في ذلك الساقين واليدين والقدمين)
ضبابية أو فقدان الرؤية - خاصة أن إحدى العينين تتأثر بفقدان البصر المفاجئ.


صعوبة التحدث ، سواءً في الكلام أو عدم فهمه من خلال عدم القدرة على استخدام الكلمات الصحيحة - قد يكون هذا مصحوبًا بعدم القدرة على فهم الكلام من الآخرين.
 

الدوخة وفقدان التوازن

 

يحذر الدكتور موسلي  أستشاري أمراض القلب أن الجلطة هي حالة طبية طارئة  تحتاج لتلقي العلاج ، ومن المهم ملاحظة أنه من غير الممكن القضاء تمامًا على خطر الإصابة بسكتة دماغية ، حيث لا يمكن السيطرة على عدد من العوامل التي تزيد من خطر إصابتك بالسكتة الدماغية".

السكتات الدماغية تجلط الدم انفجار الأوعية الدموية فقدان التوازن الدوخة أعراض السكتة الدماغية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب يتراجع عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

انخفاض ملحوظ في سعر البانيه.. أسعار الدواجن مفاجأة في السوق اليوم

موضوعات متعلقة

لمنع تكون حصوات الكلى.. احرص على تناول هذه الأطعمة

تصرف يهدّد الأطفال بالتهاب المفاصل | تحذير هام

يخلصك من الدهون العنيدة.. نوع خارق من الخل لسد الشهية وحرق الدهون

كوب من هذا المشروب يحافظ على البصر ويحميك من انفصال الشبكية

أفضل من الأدوية.. 5 تغييرات بسيطة في حياتك لعلاج مرض الكبد الدهني

بطرق فعالة .. 7 طرق خارقة لعلاج تساقط الشعر

سريع المفعول ومجرب.. أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد

فاكهة تتجاهلها الكثير من النساء تقلل خطر الإصابة بالسرطان

ترشيحاتنا

الحق اشتري..انخفاض اسعار الذهب 100 جنيه

الرئيس السيسي يوجه رسائل تحذيرية للإرهابيين.. ويؤكد: إوعوا تتسببوا فى خراب بلادكم يامصريين

يوم الشهيد .. تشريعات أصدرتها الدولة لدعمهم وتكريم أسرهم

الرئيس السيسي عن مواجهة الإرهاب: السلاح صاحي.. وأسعار الدواجن مفاجأة في السوق اليوم| أخبار التوك شو

الإعلان نهاية الموسم.. بيراميدز ينهي تجديد عقود 3 لاعبين

رسميا .. ريلمي تؤكد استمرارها في السوق المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيوخ وقساوسة قرية دشنا يشاهدون عرض عوين فى "المسرحى للجنوب".. صور

مسك رجله.. دب يلاحق رجلا من فوق الشجرة| فيديو صادم

بسبب هذا الفيديو على تيك توك.. منع أم أجنبية من ابنها

فيديو يثير الذهول لحيوان غريب في أمريكا الشمالية.. اعرف حقيقته

فيديو

أبرزها الصفارة وسره الباتع.. 3 مسلسلات في رمضان تستعين بأعمال أديبة

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض يبدأ من 85 جنيها.. فيديو

الشتاء مخلصش.. تحذير عاجل من تقلبات جوية | ماذا سيحدث؟

موبايله مليان مقاطع.. ممرض يصور السيدات في الحمام بأحد المستشفيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ