عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مبادرة «كتف في كتف» مظاهرة تضامن تعكس ترابط الشعب المصري

أحمد صبور، أمين
أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مبادرة كتف في كتف التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل التنموى بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي كأحد أهم المبادرات الإنسانية في العالم التى تشارك في إطلاقها منظمات المجتمع المدني، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، من أجل توزيع 4.5 مليون كرتونة غذائية في كل ربوع ومحافظات الجمهورية على الآسر الأكثر احتياجاً ، مشددا على دور العمل الخيري والأهلي كمكمل للجهود الحكومية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، كما أنه أحد ركائز الدولة الأساسية للعبور نحو الجمهورية الجديدة.

وقال "صبور"، إن الرئيس السيسي كلف في وقت سابق التحالف الوطنى للعمل الأهلى، بمواصلة جهوده من أجل تحقيق التنمية من جانب وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين من جانب آخر، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الموجه من الدولة والمجتمع المدني للفئات الأكثر احتياجا، موضحًا أنه تم إعداد قاعدة بيانات موحدة لكافة المحتاجين وتنقيتها، لتحديد الأسر والمستحقة لضمان وصول المساعدات إليهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن مظاهرة التضامن التى من المقرر أن تنطلق يوم 17 مارس الجارى باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ستنقل للعالم مدى ترابط الشعب المصري، وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراده، مشددا على أن اختيار التوقيت قبل شهر رمضان يعكس حرص الدولة والمجتمع الأهلى أن بث حالة من الطمأنة للمواطن المصري بأن لديه ما يكفيه من السلع الغذائية الأساسية خلال الشهر الكريم.

وشدد "صبور"، على أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب، مؤكدًا أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى أحدث تحول نوعى فى ملف التطوع كذلك تطوير مفهوم مشاركة الجمعيات الأهليةفي العمل التنموي، مطالبا بمواصلة تقديم الدعم إلى المجتمع المدني والأهلى للقيام بدور مكمل لدور الدولة

أحمد صبور مجلس الشيوخ لجنة الاسكان عبد الفتاح السيسي منظمات المجتمع المدني المجتمع المدني الجمهورية الجديدة التحالف الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب يتراجع عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

اعترافات فاضحة.. ممرض مستشفى المنوفية يروي تفاصيل تصوير السيدات في الحمام

الأهلي غاضب .. أحمد شوبير يكشف حقيقة إيقاف كهربا 8 مباريات

زلزال عنيف يضرب إسطنبول وعدة مدن بتركيا

ترشيحاتنا

إحباط محاولة اغتيال رئيس جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية

الرئيس الإنسان| السيسي يحتضن ابنة شهيد.. ووالدة البطل: ربنا يخليك يا ريس

بعد تنبؤات العالم الهولندي بساعات.. زلزال جديد يضرب تركيا ولا أنباء عن ضحايا

يا سائلي عن بلادي.. ياسر وهبة يلقي قصيدة شعرية في الاحتفال بـ«يوم الشهيد»|فيديو

الرئيس العراقي: الحكومة جادة في حل القضايا وحماية حقوق الأقليات وفق الدستور

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة بالعالم| إنتاج فئران من أبوين ذكرين باليابان.. ما القصة؟

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا| فيديو

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الفراخ واللحوم بسبب الشهر الكريم

شاهد.. سقوط مريب لـ ديدان يثير الرعب في الصين.. ما الحكاية؟

فيديو

اتق الله.. عريس يتفاجأ بطلب غريب من والد زوجته في قائمة المنقولات

واقعة غريبة.. لعبة ويجا تتسبب في إغماء 28 طالبة بكولومبيا

175 ألف جنيه.. تفاصيل سداد رسوم حج القرعة

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ