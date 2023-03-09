برلماني: مبادرة «كتف في كتف» مظاهرة تضامن تعكس ترابط الشعب المصري

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مبادرة كتف في كتف التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل التنموى بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي كأحد أهم المبادرات الإنسانية في العالم التى تشارك في إطلاقها منظمات المجتمع المدني، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، من أجل توزيع 4.5 مليون كرتونة غذائية في كل ربوع ومحافظات الجمهورية على الآسر الأكثر احتياجاً ، مشددا على دور العمل الخيري والأهلي كمكمل للجهود الحكومية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، كما أنه أحد ركائز الدولة الأساسية للعبور نحو الجمهورية الجديدة.

وقال "صبور"، إن الرئيس السيسي كلف في وقت سابق التحالف الوطنى للعمل الأهلى، بمواصلة جهوده من أجل تحقيق التنمية من جانب وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين من جانب آخر، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الموجه من الدولة والمجتمع المدني للفئات الأكثر احتياجا، موضحًا أنه تم إعداد قاعدة بيانات موحدة لكافة المحتاجين وتنقيتها، لتحديد الأسر والمستحقة لضمان وصول المساعدات إليهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن مظاهرة التضامن التى من المقرر أن تنطلق يوم 17 مارس الجارى باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ستنقل للعالم مدى ترابط الشعب المصري، وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراده، مشددا على أن اختيار التوقيت قبل شهر رمضان يعكس حرص الدولة والمجتمع الأهلى أن بث حالة من الطمأنة للمواطن المصري بأن لديه ما يكفيه من السلع الغذائية الأساسية خلال الشهر الكريم.

وشدد "صبور"، على أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب، مؤكدًا أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى أحدث تحول نوعى فى ملف التطوع كذلك تطوير مفهوم مشاركة الجمعيات الأهليةفي العمل التنموي، مطالبا بمواصلة تقديم الدعم إلى المجتمع المدني والأهلى للقيام بدور مكمل لدور الدولة