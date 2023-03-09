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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة شجرة عتيقة داخل مدرسة ببورسعيد حرصا على حياة التلاميذ والمواطنين| تفاصيل

مستند إزالة الشجرة
مستند إزالة الشجرة فى بورسعيد لخطورتها

أنهت إدارة شرق التعليمية بمديرية تعليم بورسعيد أزمة تعرض الطلاب والمواطنين للخطر بسبب سقوط شجرة تآكلت بسبب التسوس بنطاق مدرسة أم المؤمنين الابتدائية التابعة للإدارة، والواقعة بنطاق حى الشرق بمحافظة بورسعيد.  

ترجع الواقعة إلى عدة أيام سابقة وتحديدا صباح السبت المنقضي، عندما سقط جزء من شجرة عتيقة تقع داخل مدرسة أم المؤمنين الابتدائية على سور المدرسة وسيارة موازية للسور فهشمتهما، وانفرد “صدى البلد" بتغطية وقائع الحادث. 

وأنقذت العناية الإلهية التلاميذ والمواطنين من الخطر كون سقوط جزع الشجرة الضخم جاء يوم عطلة أسبوعية، فلم يتواجد تلاميذ داخل المدرسة، وحتى المواطنون بالخارج نظرا لأن المنطقة المحيطة بالمدرسة فى نطاق الشجرة هى منطقة دائمة الازدحام لقربها من مجمع محاكم بورسعيد، وكذا مديرية الشئون الصحية ومعامل التحاليل المركزية.

وحصل “صدى البلد” على المستندات الخاصة باتخاذ الإدارة التعليمية برئاسة عزيزة رفعت إجراءاتها بالتنسيق مع إدارة أمن المديرية، وتحت إشراف محمود بدوى، المدير العام والقائم بأعمال مدير المديرية، لسفرها لأداء العمرة خارج البلاد. 

كما حصل “صدى البلد” على كتاب حى الشرق بمحافظة بورسعيد بناءً على اللجنة الفنية المشكلة، والذى أكد خطورة الشجرة مطالب مديرية بورسعيد التعليمية بتشكيل لجنة لإزالة الشجرة بمعرفتها لعدم توافر معدات لدى الحى لتنفيذ الإزالة.  

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ونجحت مديرية بورسعيد التعليمية خلال الساعات القليلة الماضية، في إزالة الخطر عقب تشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة التعليمية وعضوية الجهات المعنية ومديرة المدرسة نجاح متولى، والذي رصد “صدى البلد” تفاصيل تنفيذه بمعرفة أحد المقاولين المختصين فى تلك الأمور.  

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هذا وقد حرر صاحب السيارة المتضرر من سقوط الجزع على سيارته وتهشمها، بلاغا بقسم شرطة الشرق فى بورسعيد التابعة له المدرسة، كما أثبتت شرطة النجدة حالة بتفاصيل الحادث. 

وأكدت عزيزة رفعت، مدير إدارة شرق التعليمية، أن توجيهات الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد، جاءت واضحة بسرعة اتخاذ كل السبل القانونية لإزالة الخطر حرصا على سلامة التلاميذ والأرواح للمواطنين. 

شاهد إزالة شجرة بورسعيد

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وتعجبت مديرة إدارة شرق بورسعيد التعليمية من تهكم البعض على إزالة الشجرة والتى تعد خطرا داهما على الأرواح بناءً على التقارير والمكاتبات المشتركة بين الحى والمدرسة منذ أكثر من عام، متسائلة عن الموقف لو سقطت هذه الشجرة على التلاميذ والمواطنين، ماذا سيكون رد الفعل؟ قائلة: “أكيد وقتها ستكون نفس الأبواق هى المطالبة بمحاسبة من ترك الشجرة بوضعها الخطر”. 

وناشدت مديرة إدارة شرق التعليمية الأهالى والمواطنين عدم الانسياق خلف محدثين الفتن ممن لهم أغراض شخصية بينهم من له خصومه داخل الحقل التعليمي، وبينهم المتربصون بأمن وأمان الوطن. 

مستندات إزالة شجرة بورسعيد

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وشددت مديرة إدارة شرق التعليمية على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الحادث، وكذا إزالة الشجرة، مؤكدة أن الجميع يعمل داخل المنظومة التعليمية وخارجها وفق سيادة القانون بوجه عام، وفى بورسعيد تحت رعاية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد. 

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