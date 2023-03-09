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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار أثينا يمنح مصر للطيران جائزة الشركات الأسرع تعافياً من جائحة كورونا بأفريقيا

مصر للطيران تفوز
مصر للطيران تفوز بجائزة جديدة

أظهر البيان الصادر عن ورشة العمل التى ينظمها مطار أثينا الدولى سنوياً والتى كانت تحت شعار ( قياسات المستقبل ) لإختيار أفضل شركات الطيران داخل القارة الأفريقية أنه قد تم إختيار الناقل الوطني مصر للطيران ضمن شركات الطيران التى تعافت بشكل سريع وملحوظ من جائحة كورونا  ،  واستندت النتائج إلى مدى إقبال الركاب على شركات الطيران و نجاحها في استمرار تشغيل الرحلات وكثافة الركاب .

 وقد تسلمت إنجى عبد السلام مدير مكتب مصر للطيران بأثينا جائزة الشركة من مسؤلي مطار أثينا الدولى.

وفى هذا الإطار صرح المهندس  يحي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن هذا الإنجاز يأتى فى ضوء  جهود أبناء الشركة الوطنية فى مواجهة الأزمات والتحديات الصعبة، مضيفا أن الشركة مستمرة فى تنفيذ خطتها المستقبلية نحو تطوير أسطولها الجوى وتوسيع شبكة خطوطها فى جميع أنحاء العالم .

مطار أثينا شركات الطيران مطار أثينا الدولى

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