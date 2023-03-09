محافظ الشرقية يلتقي وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

إلتقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور هشام السيد مسؤول الموارد والبيانات واللواء محمد علي مدير الدعم الفني لمحافظة الشرقية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والأستاذة نادية جمعة مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

رحب المحافظ بزيارة وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للمحافظة مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومساهمتها في وضع التصور المناسب ورصد الواقع لدعم متخذ القرار لإتخاذ ما يناسب من قرارات لخدمة الصالح العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال اللقاء تم استعراض المسابقة السنوية لمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – إدارات التحول الرقمي بالمحافظات لعام 2022 / 2023 حيث أوضح مسؤول الموارد والبيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الهدف منها والفئات المؤهلة للمشاركة فيها بالإضافة إلى التعريف بكل محور من محاورها الستة (مسابقة مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات - أفضل فرق الرصد الميداني بالمحافظات – تقييم التجارب التنموية الناجحة بالمحافظات – أفضل محافظة في توثيق المشروعات القومية بالصور – تقييم دراسات دعم القرار - توطين النظم ونقل التكنولوجيا) وكذا التعليمات المنظمة المتعلقة بها.

وأضاف مدير الدعم الفني لمحافظة الشرقية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على الجاهزية الفنية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – التحول الرقمي وفرق الرصد الميداني بالمحافظة مشيراً إلى أنه من المقرر القيام بزيارة ميدانية لقرية طوخ القراموص بمركز أبو كبير لتقييم حالة دعم القرار التي تقدمت بها المحافظة بعنوان (تطوير صناعة ورق البردي).