الإعلان نهاية الموسم.. بيراميدز ينهي تجديد عقود 3 لاعبين

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصرالسابق، تجديد نادي بيراميدز عقود 3 لاعبين في صفوف الفريق.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" خاص.. بيراميدز ينهي ملف التجديد لـ 3 لاعبين في الفريق والإعلان نهاية الموسم".

أحمد حسن: بيراميدز يجدد عقود 3 لاعبين

يذكر أن فريق بيراميدز اكتسح أسكو كارا التوجولي، برباعية نظيفة، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الكونفدرالية.

ترتيب مجموعة بيراميدز

ويتصدر بيراميدز ترتيب المجموعة الثالثة في ترتيب بطولة الكونفدرالية الإفريقية برصيد 8 نقاط، ويحل الجيش الملكي المغربي ثانيا برصيد 7 نقاط، وفيوتشر ثاليا برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل أسكو كارا جدول الترتيب بنقطة وحيدة.



