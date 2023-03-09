بعد الضربات الروسية.. الاتحاد الأوروبي يحذر من وقوع كارثة نووية في أوكرانيا

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الضربات الروسية في أوكرانيا، والتي تسببت في فصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء، كانت «انتهاكا خطيرا» للسلامة النووية.

مخاوف من حادث نووي

وقال بوريل، إن “انقطاع التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا النووية، الذي تمت استعادته بحلول منتصف نهار يوم الخميس، يعني أنه يجب استخدام مولدات الديزل الطارئة لتبريد المحطة، مما زاد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة المشغلة للطاقة النووية في أوكرانيا “أوكرانيرجو”، أنها أعادت التيار الكهربائي إلى محطة زابوريجيا النووية بعد قطع الشبكة عنها في وقت سابق إثر موجة من ضربات روسية استهدفت مختلف أنحاء البلد.

وقالت الشركة في بيان على تليجرام "أعاد خبراء شركة أوكرانيرجو إمدادات الطاقة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي تعطلت بسبب الضربات الصاروخية الخميس”.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه عقد اجتماعا مع ممثلي جميع وكالات إنفاذ القانون بعد سلسلة من الضربات الروسية في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي، أن “النقاش كان حول حماية البنية التحتية للطاقة في البلاد”.

وقال: "مجلس الأمن القومي والدفاع ، ووزارة الداخلية، وجهاز الأمن الأوكراني، وهيئة الأركان العامة، ومديرية المخابرات الرئيسية، وجهاز المخابرات الخارجية وممثلون حكوميون ذوو صلة كانوا حاضرين".