عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الضربات الروسية.. الاتحاد الأوروبي يحذر من وقوع كارثة نووية في أوكرانيا

الضربات الروسية
الضربات الروسية

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الضربات الروسية في أوكرانيا، والتي تسببت في فصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء، كانت «انتهاكا خطيرا» للسلامة النووية.

مخاوف من حادث نووي

وقال بوريل، إن “انقطاع التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا النووية، الذي تمت استعادته بحلول منتصف نهار يوم الخميس، يعني أنه يجب استخدام مولدات الديزل الطارئة لتبريد المحطة، مما زاد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووي”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة المشغلة للطاقة النووية في أوكرانيا “أوكرانيرجو”، أنها أعادت التيار الكهربائي إلى محطة زابوريجيا النووية بعد قطع الشبكة عنها في وقت سابق إثر موجة من ضربات روسية استهدفت مختلف أنحاء البلد.

بعد ضربات روسية.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن محطة زابوريجيا النووية

خسارة وشيكة.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من كارثة كبرى

وقالت الشركة في بيان على تليجرام "أعاد خبراء شركة أوكرانيرجو إمدادات الطاقة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي تعطلت بسبب الضربات الصاروخية الخميس”.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه عقد اجتماعا مع ممثلي جميع وكالات إنفاذ القانون بعد سلسلة من الضربات الروسية في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي، أن “النقاش كان حول حماية البنية التحتية للطاقة في البلاد”.

وقال: "مجلس الأمن القومي والدفاع ، ووزارة الداخلية، وجهاز الأمن الأوكراني، وهيئة الأركان العامة، ومديرية المخابرات الرئيسية، وجهاز المخابرات الخارجية وممثلون حكوميون ذوو صلة كانوا حاضرين".

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا التيار الكهربائى زابوريجيا محطة زابوريجيا النووية الضربات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

تحذير عاجل من تركيا بشأن وقوع زلزال قوي.. تفاصيل

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

كذب المنجمون وصدق المصريون| “البحوث الفلكية” تنتصر على العالم الهولندي في تحدي الـ “10 ريختر”

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

موضوعات متعلقة

تعميق التعاون بين موسكو والقاهرة.. نائب وزير خارجية روسيا يستقبل السفير المصري

إجراء عسكري عاجل من بيلاروس استعدادا للقتال.. تفاصيل

تحذير عاجل من تركيا بشأن وقوع زلزال قوي.. تفاصيل

ضربة اقتصادية.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

خسارة وشيكة.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من كارثة كبرى

زلزال عنيف يضرب وسط إيطاليا .. تفاصيل

ضربة لـ أوكرانيا.. اعتراف صادم من أمريكا بشأن الصواريخ الروسية

تحرك عاجل من روسيا بعد طلب أوكرانيا الحصول على ذخائر عنقودية

ترشيحاتنا

للفلاحين.. 50 جنيها رسوما وضرائب على الجرار الزراعي في قانون المرور ..تفاصيل

هنحتفل كلنا في سيناء خالية من الإرهاب.. وعد الرئيس لأسر الشهداء

5 سيارات شهيرة تحت 100 ألف جنيه| صور

إطلاق أول بوستر دعائي لـ برنامج رامز جلال رمضان 2023 .. شاهد اسمه

علاقة حركة حماس بجماعة الإخوان الإرهابية.. اللواء حسن عبد الرحمن يكشف التفاصيل

قرارات مهمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن تهديدات إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان رمضان .. طريقة عمل الخشاف بالمنزل

آخر كلام.. 3 أسباب ترجح كفة ليفربول في الاحتفاظ بـ صلاح

في اليوم العالمى لها ..7 عادات تحمي مرضى الكلى من المخاطر

يشبه السحلية وأكله حلال.. ماذا تعرف عن لحم الضب الشهي؟

فيديو

بيصور الستات في الحمام.. اعترافات فاضحة لممرض مستشفى المنوفية

أبرزها الصفارة وسره الباتع.. 3 مسلسلات في رمضان تستعين بأعمال أديبة

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض يبدأ من 85 جنيها.. فيديو

الشتاء مخلصش.. تحذير عاجل من تقلبات جوية | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ