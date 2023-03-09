كيف بدأ الإرهاب في سيناء؟.. حسن عبد الرحمن يكشف التفاصيل

أكد اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال احتفالية “يوم الشهيد”، يبرز حقائق كانت موجودة، مشيرا إلى أن الخونة كانوا يستهدفون تدمير الوطن.

وقال حسن عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، ان الخونة كانوا يستهدفون تدمير الوطن، ويقومون بعمليات إرهابية من أجل ذلك.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الإرهاب في سيناء زاد بعد أحداث طابا وشرم الشيخ، مؤكد أن خطر الإرهاب، بدأ بتفجيرات شرم الشيخ.

رغم الامكانيات المحدودة

وأشار حسن عبد الرحمن إلى ان ظاهرة الأنفاق كانت الخطر الأكبر الذي نواجهه، مؤكدا أنه واجهنا خطر الانفاق رغم الإمكانيات المحدودة.