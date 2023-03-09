إصابة 4 أشخاص في حادثين لدراجتين بخاريتين بالمنيا

أصيب شخصان في حادث انقلاب دراجة بخارية أمام مدخل العدوة في شمال المنيا بسبب السرعة الكبيرة كما أصيب شخصان آخران في حادث اصطدام دراجة بخارية بهما بإحدى قرى مركز المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية، بالطريق الزراعي السريع أمام مدخل مدينة العدوة بالانتقال والفحص، تبين إصابة شخصين وتم نقلهما إلي مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج.

كما تلقي مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا باصطدام دراجة بخارية بشخصين، أمام كوبري الشيخ عيسى بمركز المنيا.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة شخصين اخران يقيمان بقرية صفط الغربية بمركز المنيا، وتم نقلهما إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

