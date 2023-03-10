جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

حريق داخل دار مسنين مصر الجديدة .. استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول حريق شب داخل دار لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة الذي راح ضحيته ٤ أشخاص وأصيب آخرون لبيان ما اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه.



حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة



كما قررت النيابة العامة في القاهرة انتداب المعمل الجنائي لإعداد تقرير نهائي حصر التلفيات والخسائر في حريق دار رعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة.

وكانت عمليات الإطفاء بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق داخل دار لرعاية المسنين بمنطقة مصر الجديدة، وعلي الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء الي مكان البلاغ في مصر الجديدة وتم التعامل مع النيران والسيطرة علي كرات اللهب التي دمرت الدار بالكامل .

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