توفير الطاقة والحلول البديلة تتصدر مناقشات معرض الشرق الأوسط بدبي.. فيديو

كشف محمود علي رئيس مجلس إدارة مجموعة M2 تو إم إليكتريك، عن مشاركة الشركة في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2023 بمركز دبي التجاري العالمي، لافتا إلى أن الشركة تشارك بنشاط واسع وتقديم منتجاتها.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العالم يبحث عن توفير الطاقة في ظل الحاجة إليها، مشيرا إلى أن مشكلة الطاقة أزمة تواجه الدول حاليا ولا بد من الاستفادة من الحلول المتاحة.

ولفت إلى أن المعارض السابقة ناقشت الحلول البديلة للطاقة، مبينا أن المعرض هذا العام يعمل على كيفية إيجاد الحلول لتوفير الطاقة.

وأوضح رئيس الشركة، أنه يتم عرض ما توصلت له الشركة من منتجات، مشيرا إلى أن هناك العديد من المنتجات الخاصة بالشركة وتشهد إقبالا كبيرا داخل المعرض.

أبرز الشخصيات القيادية في القطاع على مستوى العالم

ويشارك في المعرض، أبرز الشخصيات القيادية في القطاع على مستوى العالم، حيث هدف لدعم تحول الطاقة ومواجهة التحديات الحالية في القطاع وتحديد السبل المتاحة لتحقيق أهدافه.