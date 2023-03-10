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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف علي السيارات الكهربائية الاكثر مبيعاً في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية الاكثر مبيعاً في مصر

كشفت تقارير المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات، عن حجم السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها والمؤمن عليها في مصر، وذلك من شهر يوليو عام 2021 وحتى نهاية شهر فبراير من العام الجاري 2023.

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وخلال تلك الفترة والتي وصلت إلى عام وسبعة اشهر، بلغ اجمالي عدد السيارات التي تم ترخيصها نحو 1904 سيارة، بالاضافة إلى تراخيص مؤقتة وصلت إلى 155 سيارة.

السيارات الكهربائية الاكثر مبيعاً في مصر

 

ومازالت عملاقة تصنيع السيارات الالمانية فولكس فاجن تتصدر قائمة السيارات الكهربائية الاكثر انتشارًا في مصر، بعد ان وصل مبيعات وتراخيص اصداراتها في مصر إلى 159 سيارة للنسخة الشهير ID4 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام.

 

وتعزز من تواجدها ايضا بالنسخة ID4X، والتي وصلت مبيعاتها إلى 134 سيارة، بالاضافة إلى النسخة فولكس فاجن ID 4 Cross بعدد 105 سيارة، وتنافسها ايضا في اجمالي المبيعات والتراخيص في مصر، شركة تسلا والتي وصلت إلى 214 سيارة.

 

وتنافس شركة بي ام دبليو بعدد من سياراتها القوية مثل النسخة I3 التي وصلت مبيعاتها لـ 46 سيارة، بالاضافة إلى النسخة X3i والنسخة X3 بعدد 8 سيارات، إلى جانب السيارة بي ام دبليو IX والتي بلغت مبيعاتها في مصر نحو 8 سيارات.

 

وتحتل شركة بورشة الالمانية العريقة المرتبة الرابعة بعدد 46 سيارة من النسخة تايكان S، بالاضافة إلى النسخة ورش تايكان تيربو بعدد 11 سيارة، بينما حصلت فيات عملاقة تصنيع السيارات الايطالية على المرتبة الخامسة بعدد 2 سيارة. 

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