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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لسماع أقوال شهود عيان

القصة الكاملة.. كواليس وفاة صياد وأمن الغربية يضبط الجناة .. فيديو وصور

أسرة الشاب ضحية غدر
أسرة الشاب ضحية غدر الصحاب بالغربية

شهدت قرية سامول التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية استمرار موجة من الألم والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الشاب سامح المغازي يعمل صياد سمك علي أيدي زميليه الذين تجردا كلاهما من كافة المشاعر الإنسانية واتسموا بالذئاب البشرية ورفعا شعار "غدر الصحاب" بارتكابهما جريمة شنعاء واتفقا على صلب جثة الشاب الضحية علي ألواح خشبية فضلا عن دفنه في قاعه مياه ترعه وتثبيته لاخفاء معالم جريمتهما عن مشاهد الرأي العام واشهاد المارة في وضح النهار.

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من ناحية أخري كشف محمد المغازي شقيق الشاب الضحية أنه علم  بوفاته من خلال الجهات الأمنية عقب إبلاغهم باختفاء "سامح" في ظروف غامضة لافتا بقوله "حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي عمل كده في اخويا وفعلا فراقه أصبح نار في قلوبنا وربنا يصبرنا جميعا يارب العالمين" .


وتابع "المغازي" بقوله "بناشد وزارة العدل والداخلية بالقصاص للحق اخويا وبطالب بإعدام المتهمين اللي خططوا إلي قتل اخويا وحسبنا الله ونعم الوكيل " .


في المقابل طالب الحاج احمد المغازي خال الشاب الضحية كافة الجهات المعنية بالتحقيق علي المتهمين بتقديمهم إلي العدالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من ارتكبوا جريمة قتله دون أسباب خفيه بشكل مفاجىء " .

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كما تابع بقوله "شكرا لرجال الداخلية اللي تعبوا سعيا في ضبط الجناة وإجبارهم على تحديد مكان الجثة التي دفنت مصلوبه علي ألواح خشبية في باطن مياه الصرف الصحي " .

في ذات السياق أصدر  المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية  توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز المحلة بتنفيذ قرار حبس المتهم بقتل زميله عاما صياد  4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان.

وكشفت مصادر نيابية أن المتهمين  تعديا علي الشاب الضحية. باستخدام أداة حادة  "سكين" والتخلص من جثمانه بالقاء جثته في المياه للتخلص منها لخلاف سابق بينهما على أماكن الصيد في المياه .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير  أمن الغربية  اخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى يفيد  بالعثور على جثة شاب فى الثلاثينات من العمر  مذبوحا ملقى فى مصرف ري سندسيس بجوار قرية البنوان التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بعزبة المشوبر .

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كما باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال  الي موقع البلاغ  والبدء في كشف غموض الجريمة البشعة سعيا في تقديم المتهمين إلي العدالة .

وأفادت التحريات الأمنية من خلال فحص الجثة انها لشاب يدعى" سامح احمد" صياد  يبلغ من العمر 30 سنة، ومقيم بقرية طرينة التابعة لدائرة المركز  وسبق قيام شقيقه بالتقدم ببلاغ بتغيبه عن المنزل منذ عدة أيام .


بتوقيع الكشف الظاهري على الجثة  تبين وجود أثار جرح قطعى بالرقبة نتيجة استخدام سلاح ابيض، اودى بحياته فى الحال وتم نقل الجثة بواسطة الإسعاف الي مستشفى المنشاوي العام بطنطا لتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة .

كما تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى لكشف غموض الواقعة وضبط المتهم. 
 

وبتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان وتتبع خط سير المجني عليه منذ خروجه من منزله واختفاؤه تبين قيام احد الأشخاص ويدعى م ل 38 ويعمل صياد وصديق للمجني عليه بإرتكاب الجريمة السابقة لوجود خلافات بينهم على أماكن الصيد في المياه .

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كما تم استصدار اذن من جهات التحقيق  وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبطه.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف المتهم بإستدراجه المجني عليه وقام بطعنه بسلاح ابيض وبعد تأكده من وفاته قام بإلقاؤه في مياه مصرف سندسيس وارشد عن السلاح المستخدم في الواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.

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