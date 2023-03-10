أوقف خطورة كريستيانو رونالدو .. فرج عامر يتغزل فى طارق حامد

أشاد فرج عامر رئيس نادى سموحة بالنجم المصري طارق حامد بعد الفوز الذى حققه فريقه الاتحاد، على ضيفه فريق النصر، بهدف نظيف، فى المباراة التى بينهما، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة 20، من الدوري السعودي .

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك" طارق حامد نجم مصر وابن نادي سموحة منع رونالدو من تسجيل اي هدف اليوم في الدوري السعودي ، في مباراة فريقة الاتحاد امام النصر ، طارق حامد سجل ارقام قياسية في هذ المباراة".



وانتزع الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف برصيد 46 نقطة.

وكان الاتحاد قد نجح فى الفوز على النصر مؤخرا بنتيجة 3 - 1، وحصد لقب كأس السوبر السعودي.