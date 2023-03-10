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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: فضيحة بمعسكر صن داونز واشتباك بين لاعبين والمدير الفني

فرج عامر
فرج عامر

يستعد النادي الأهلي لمباراة مهمة ومنتظرة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك "فضيحة اخلاقية حدثت في معسكر  صن  داونز الجنوب افريقي أثناء استعدادة لملاقاة الأهلي ، انديلي جالي أهم لاعب خط وسط الفريق الجنوب افريقي ومعه لاعب اخر سيڤو مابولي وصلوا الي المعسكر بعد منتصف الليل سكاري  في حالة سيئة واشتبكوا مع المدير الفني لصن داونز بأفظع الألفاظ وكادت الامور تتطور الي معركة بالايدي".


ويلتقى الأهلي مع صن داونز، عصر يوم السبت المقبل في بريتوريا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في مصر بين الأهلي وصن داونز، انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل منهما، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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IMG_٢٠٢٣٠٣١٠_٠١١٦٢٤
IMG_٢٠٢٣٠٣١٠_٠١١٦٢٤
IMG_٢٠٢٣٠٣١٠_٠١١٦٢٤
النادي الأهلي صن داونز ابطال افريقيا بطولة دوري أبطال إفريقيا صن داونز الجنوب إفريقي

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