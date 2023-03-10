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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة عمر كمال عبد الواحد بقطع في غضروف الركبة

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين ان الآشعة التي خضع لها عمر كمال عبد الواحد، ظهير أيمن منتخب مصر ونادى فيوتشر، تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة.


وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه على فيسبوك "اصابة عمر كمال بقطع في غضروف الركبة و يغيب عن الملاعب لمدة ٤ أسابيع"


وكان فيوتشر فاز بالأمس على الجيش الملكي المغربي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق لمباراة أسوان المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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