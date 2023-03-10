عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية ترفع تقديرها لنمو الاقتصاد بالربع الرابع إلى 5.5%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفعت المملكة العربية السعودية تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 5.5%، من تقديرات سابقة بلغت 5.4%، وفق الهيئة العامة للإحصاء.

اقتصاد السعودية|غرفة المدينة المنورة تنظّم ورشة عمل غداً

اقتصاد السعودية|هيئة الزكاة والضريبة تُنفذ 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال يناير الماضي

ومع ذلك؛ ظلت تقديرات معدل النمو السنوي لعام 2022 بلا تغيير عند 8.7%، وهذه أعلى وتيرة للنمو في 11 عامًا.

وسجلت المملكة العام الماضي أول فائض في ميزانيتها في 9 سنوات، حيث أظهر البيان النهائي للميزانية العامة للعام المالي 2022، تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

الفائض المحقق

الفائض المحقق يزيد بمقدار 12 مليار ريال عن تقديرات الميزانية للعام الماضي، كما يأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال في 2021.

زادت الإيرادات في ميزانية 2022 عن العام الذي سبق بنسبة 28%، لتبلغ 1.23 تريليون ريال، بينما بلغت النفقات 1.1 تريليون ريال بزيادة نسبتها 9%.

تصريحات هامة من فيصل بن فاضل الإبراهيم بشأن اقتصاد السعودية

اقتصاد السعودية| الصندوق الصناعي يحقق المركز الثاني في جائزة "أفضل بيئة عمل"

ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، ساهم في ارتفاع إيرادات السعودية النفطية بنسبة 50% مقارنة بإيرادات عام 2021، إذ بلغت 842 مليار ريال (220 مليار دولار)، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ عام 2014.

وبحسب بيانات 2022، يعادل حجم الاقتصاد السعودي 16 دولة عربية مجتمعة، المقدر حجم اقتصاداتهم معًا من قبل صندوق النقد الدولي عند 1.13 تريليون دولار، وهم جميع الدول العربية باستثناء الإمارات، مصر، والعراق، علما بأن بيانات سورية ولبنان غير متاحة.

والدول الـ16 هم: قطر، الجزائر، الكويت، المغرب، عمان، الأردن، ليبيا، تونس، البحرين، السودان، اليمن، فلسطين، موريتانيا، الصومال، جيبوتي، وجزر القمر.

السعودية صندوق النقد المملكة العربية السعودية اقتصاد السعودية السودان النفط العراق الناتج المحلي الاجمالي مصر والعراق نمو الاقتصاد الناتج المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

استبعاد من البطولة |شوبير يعلن عقوبة الكاف للترجي عقب ثبوت تعاطي نجمه للمنشطات

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

تصريحات هامة من فيصل بن فاضل الإبراهيم بشأن اقتصاد السعودية

اقتصاد السعودية| الصندوق الصناعي يحقق المركز الثاني في جائزة "أفضل بيئة عمل"

اقتصاد السعودية| خدمة شحن ملاحية جديدة تربط المملكة بالهند والعراق

اقتصاد السعودية|غرفة المدينة المنورة تنظّم ورشة عمل غداً

ترشيحاتنا

بفضل ChatGPT.. لأول مرة محرك Bing يصل لـ 100 مليون مستخدم نشط

لحاملي الشهادة الاعدادية.. تفاصيل التقديم فى معهد معاونى الأمن 2023

بـ 90 ألف جنيه .. اركب جيب شيروكي مستعملة

اللهم في فجر الجمعة.. كلمات احرص عليها في أفضل أيام الله

يوم الشهيد.. كاتب صحفي: أعظم عملية مساهمة في التنمية هي التضحية بالنفس

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-3-2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في الدوحة مع إليسا| شاهد أبرز إطلالاتها

فرفوشة وبتحب التجديد.. إطلالات تبرز جمال يسرا في عيد ميلادها | صور

حادث مروع .. قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل|صور

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ