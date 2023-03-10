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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

147.7 تريليون دولار.. قيمة ثروة الأسر الأمريكية بنهاية 2022

صدى البلد

كشفت بيانات الاحتياطي الفدرالي عن ارتفاع قيمة ثروة الأسر الأمريكية بنهاية العام الماضي.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي قيمة ثروة الأسر الأميركية مستويات 147.7 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من 2022، وهو ما يشكل زيادة بنحو 2% عن مستويات الربع الثالث عند 144.7 تريليون دولار.

هذا وزادت قيمة الحيازة من الأسهم بنحو 2.7 تريليون دولار، فيما تراجعت قيمة الحيازة من العقارات بحوالي 100 مليار دولار.

كما أظهرت البيانات تباطؤاً في نمو الائتمان بين الأسر والشركات مع نهاية العام، وذلك في مواجهة الزيادة الحاد في معدلات الفائدة.

وكانت قيمة ثروة الأسر الأميركية سجلت مستوى قياسي في الربع الأول من العام الماضي عند 151.9 تريليون دولار، قبل هبوطها بأكثر من 7 تريليونات دولار خلال الربع الثاني والثالث.

أما عن إجمالي العام الماضي، تراجعت القيمة الأجمالية لثروة الأسر الأميركية بنحو 5 تريليونات دولار.

ومنذ مارس  العام الماضي، رفع الفدرالي الفائدة 4.5% في مواجهة زيادة حادة في معدل التضخم.

هذا وتراجع مؤشر S&P500 بنحو 25% في أول 9 أشهر من 2022، قبل أن يتعافى بنحو 7% في الربع الرابع. 

معدل التضخم العقارات التضخم الائتمان الشركات عقارات

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