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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع معدل الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي

صدى البلد

أظهرت بيانات Freddie Mac ارتفاع معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً في الولايات المتحدة إلى 6.73% في الأسبوع المُنتهي في 9 مارس 2023 مقارنة مع 6.65% في الأسبوع الذي سبقه مسجلاً خامس ارتفاع اسبوعي على التوالي ،
كما تعتبر هذه المستويات ثاني أعلى قمة يسجلها معدل الرهن العقاري منذ عام 2007 بعد تسجيله مستويات 7.08% في شهر نوفمبر من عام 2022.

كما ارتفع متوسط الرهن العقاري الثابت لمدة 15 عاماً إلى 6.95% في الأسبوع المُنتهي في 9 مارس 2023 مقارنة مع 5.89% في الأسبوع الذي سبقه.

وتعليقاً على هذه الأرقام، قال كبير الاقتصاديين في Freddie Mac  أن معدلات الرهن العقاري تواصل مسارها التصاعدي حيث يشير الاحتياطي الفدرالي إلى موقف أكثر عدوانية بشأن السياسة النقدية
موضحاً أن المستهلكون ينفقون في قطاعات ليست حساسة لسعر الفائدة، مثل السفر وتناول الطعام في الخارج. بينما لا تزال القطاعات الحساسة للمعدلات ، مثل الإسكان ، تتأثر سلباً. 
ونتيجة لذلك ، يستمر مشترو المنازل المحتملون في مواجهة التحديات المعقدة المتمثلة في القدرة على تحمل التكاليف والمخزون المنخفض.

الاقتصاد الخام الاحتياطي عقار الولايات المتحدة اقتصاد

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