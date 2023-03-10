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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدون مقابل توازي 20%

المجتمعات العمرانية: مهلة للعملاء المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة لاستكمال البناء

صدى البلد

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه مساء أمس، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح العملاء المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة، مهلة بدون مقابل، توازى 20% من المدة الأصلية للتنفيذ، وذلك ل .

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منح هذه المهلة، يأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التيسير على المواطنين، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة على المستوى المحلي والعالمي، وحرصا منها على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضي بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة، وهو إنشاء المواطنين لمساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، مما يسرع بتنميتها، ويوفر فرصا استثمارية جديدة، مما يؤدي لإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، نصت على منح مهلة بدون مقابل، توازى 20 % من المدة الأصلية للتنفيذ، تُضاف للمدة الأصلية، لجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا ابنى بيتك)، وذلك للأراضي التي تم استلامها من عام 2017 حتى تاريخه، لاستكمال التنفيذ، مع السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص، على أن يطبق ذلك على الأراضي الساري تخصيصها، أو الملغاة لعدم التنفيذ عن تلك الفترة، ولم يتم سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم تطبيق المهلة بالشروط التالية: سداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد قبل منح المهلة، مع عدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت، موضحاً أنه وبمجرد إنتهاء هذه المهلة، يجوز بناءً على طلب العميل، شراء مدة زمنية لاستكمال التنفيذ، والانتهاء من مشمول الرخصة، بمقابل مادى طبقاً للمعادلة الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (84) بتاريخ 2015/5/6 لقطع الأراضي السكنية الصغيرة.
 

وزير الإسكان استثمار هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الأسكان

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