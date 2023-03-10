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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عند الاستيقاظ من النوم.. 3 أسباب يجب عدم تجاهلها للإصابة بالسعال

السعال
السعال

يعد السعال هو آلية دفاع أجسامنا للتعامل مع المهيجات ومع ذلك فإن السعال الصباحي غالبًا لا يكون علامة خطيرة على المرض الأساسي ، خاصةً إذا انحسر على مدار اليوم.

 

ومع ذلك، إذا كان السعال أكثر خطورة في الصباح واستمر طوال اليوم ، فاطلبي العناية الطبية.

 

ووفقا لموقع هيلث  إذا كنت تعاني من إفراز البلغم ، فقد يشير ذلك إلى سعال رطب. لا تحتوي أنواع السعال الجاف على أي إنتاج للبلغم.

 

يمكن أن ينتج عن السعال الجاف البلغم فقط في الصباح وعندما يتراكم البلغم بين عشية وضحاها ، ستلاحظين السعال بمجرد استيقاظك. ومع ذلك ، مع نزلات البرد ، من الممكن ملاحظة وجود سعال طوال اليوم أيضًا.

 

يمكن أن يزداد هذا الجفاف إذا كنت تنامين في غرفة جافة ، أو تقومين بتشغيل مكيف الهواء ، أو لديك كمية محدودة من السوائل ، أو تتنفسين وفمك مفتوح.

 

بالإضافة إلى السعال في الصباح ، ستلاحظين وجود صوت أجش وصعوبة في البلع. عادة ما ينحسر هذا بعد فترة قصيرة من تناول أول رشفة من الماء.

ومع ذلك ، يمكن للبالغين المصابين بالربو أن يلاحظوا أيضًا نوبات من الصعوبة الشديدة في التنفس مما يجعل السعال الصباحي المزمن سببًا لإجراء فحص للربو المحتمل.

أسباب السعال صباحا 

1- التنقيط الأنفي

بالنسبة للبعض ، هناك مخاط مفرط يتم إنتاجه داخل الممرات التنفسية العليا ، وخاصة في الأنف ، والذي يقطر ببطء إلى مؤخرة الحلق إلى مراكز السعال. يمكن أن يؤدي هذا التهيج المستمر مع التنقيط الأنفي الخلفي إلى سعال مزمن.

2- الإصابة بنزلة برد

في كثير من الأحيان ، يمكن أن تؤدي بعض الحالات مثل الإصابة بنزلة برد أو التعرض لمسببات الحساسية أو الأنفلونزا الموسمية أو تناول وجبة حارة إلى زيادة إنتاج المخاط. بالنسبة للبعض ، لا يوجد سبب معروف معروف لزيادة إنتاج المخاط مما يؤدي إلى حدوث تنقيط أنفي خلفي.

يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لهذا المخاط إلى سعال جاف ومستمر. في الليل يمكن أن يكون هناك تراكم للمخاط يؤدي إلى سعال مفرط في الصباح ، والذي يمكن أن يكون مصحوبًا بالبلغم أيضًا.

3-الارتجاع المعدي المريئي

على الرغم من أن الارتجاع المعدي المريئي هو حالة شائعة ، نادرًا ما يصاحبها السعال.

مع ارتجاع المريء ، هناك ارتداد حمض المعدة إلى المريء. يمكن لهذا الارتجاع المستمر أن يشق طريقه إلى الحلق والفم. يزداد هذا في الليل عند الاستلقاء على سريرك ، مما يجعل السعال في الصباح مؤشرًا محتملًا لارتجاع حمض المعدة الكامن.

قد تلاحظين أيضًا طعمًا معدنيًا في فمك ، وانزعاجًا في الصدر ، وحرقة في المعدة ، وبحة في صوتك مع ارتجاع المريء.

اسباب السعال تراكم البلغم السعال الصباحي المصابين بالربو نزلة برد حرقة في المعدة

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