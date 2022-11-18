تعرف على أعراض إصابة طفلك بفيروس المخلوي التنفسي

قال الدكتور خالد أبو شنب أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة عين شمس،أن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي متشابه بين الأطفال والكبار بشكل كبير منوها أن يوجد بعض الأعراض التي تؤكد الإصابة بـ فيروس المخلوي التنفسي .

اعراض الفيروس المخلوي التنفسي

وأشار الدكتور خالد ابو شنب إلى أن أعراض الفيروس تتمثل فى السعال الجاف والحمى الخفيفة وضيق التنفس والتهاب الحلق، وتتشابة أعراضه كثيرا مع نزلة البرد، وتظهر على المصاب من بعد الإصابة بـ 4 إلى 5 أيام.

وشدد خالد أبو شنب، على ضرورة شرب السوائل مثل الماء الفاتر والسوائل الدافئة والتزام الراحة التامة في المنزل.

وأوضح خالد أبو شنب لـ صدي البلد أن الفيروس المخلوي التنفسي يؤدي إلى ظهور العديد من العلامات التي تشبه الزكام ونزلات البرد.

وأكد على أن العدوى تنتقل من الهواء وإفرازات الجهاز التنفسى والاتصال المباشر مع المصابين بالفيروس، مشددا علي توعية أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وتوعيتهم أثناء نزولهم من المنزل متوجهين إلى المدارس.

الفيروس المخلوي التنفسي



وحذر الدكتور خالد أبوشنب من تجاهل الأعراض خاصة للاطفال والتحرك السريع للطبيب لمعالجة الحالة وخاصة الاطفال الأقل من 6 أشهر والأطفال والكبار أصحاب الأمراض المناعية أو المصابين بمرض القلب أو الرئة المزمن.

وكان قد تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة من وزارة الصحة والسكان بعد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي، شددت على ضرورة تجهيز غرفة عزل مؤقت في كل مدرسة من المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية.

وشملت التعليمات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ما يلي:

تقوم إدارة المدرسة واللجنة المختصة بتخصيص غرفة عزل مؤقتة لاستخدامها عند الاشتباه في إصابة أحد الطلاب أو المدرسين أو الأطقم المعاونة بأي من الأمراض أو الفيروسات المعدية مثل الفيروس التنفسي المخلوي.

يجلس أحد المشرفين أو الزائرة الصحية بصحبة الطالب المشتبه في إصابته لحين حضور الطبيب المختص وولي الأمر.

يتم إحالة الحالة إلى المستشفى بموجب التعليمات المتبعة من قبل الادارة التعليمية

يراعى تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين في غرفة العزل

في حالة تعذر ارتداء الكمامة اذا كانت تشتكي الحالة من ضيق تنفس يراعى المتعاملين معها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي مسابفة لا تقل عن مترين وعدم التواجد بالغرفة الا للضرورة

يراعى الجانب النفسي للطالب ومنع الوصم بالمرض

كما شملت التنبيهات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشأن بشأن الفيروس التنفسي المخلوي المنتشر حاليا بين طلاب المدارس فيما يلي :

وجود طبيب بكل منشآة تعليمية او طبيب يقوم بالاشراف على مجموعة من المدارس المتقاربة في حي واحد أو أكثر

فحص الطلاب وعزل كل من تظهر عليه الاعراض المعدية بغرفة العزل بـ المدرسة حتى يحضر الطبيب

ملاحظة الطلاب في طابور الصباح والفصول

منع اي طالب من التواجد في المدرسة بعد تأكد اصابته حتى يتم الشفاء تماما وانتهاء فترة العدوى مع الالتزام بإحضار ما يؤكد سلامته

مراعاة كثافة اعداد الطلاب بالفصل الدراسي وحسن التهوية

تقديم الأنشطة التوعوية من محاضرات ونشرات صحية والبرامج المتعلقة بالوقاية