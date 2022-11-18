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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طب عين شمس تحتفل بالأسبوع العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات

كلية الطب جامعة عين
كلية الطب جامعة عين شمس

ينظم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة مها حمدى، أسبوع توعوى للموظفين العاملين بالكلية والجامعة والكليات التابعة لها، بأسباب وخطورة المضادات الحيوية. 
 

يأتي ذلك في إطار احتفالية كلية الطب بجامعة عين شمس بالأسبوع العالمى لمقاومة مضادات الميكروبات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور على الانور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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تبدأ الفعاليات من يوم الأحد الموافق ٢٠ نوفمبر بساحة الكلية يوميا من الساعة ١٠ ص إلى الساعة ١٢ ظهرا وتختتم بندوة توعوية يوم الخميس الموافق ٢٤ نوفمبر بمدرج د. البنهاوى فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

قسم الميكروبيولوجيا الطبية كليه الطب جامعة عين شمس جامعة عين شمس المضادات الحيوية

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