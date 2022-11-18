لقاء تعريفي لأنشطة iclub و ihub بـ تمريض عين شمس

نظم نادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية التمريض جامعة عين شمس لقاء تعريفيا لأنشطة iclub, ihub، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث،الدكتور غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئه والدكتورة سحر موسي سليمان عميدة كلية التمريض، وإشراف وتنظيم الدكتورة داليا امين مدير الوحدة بالكلية، بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.

تحدثت في اللقاء د.وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة عن الخدمات والمسابقات والأنشطة التي يقدمها المركز.

لقاء تعريفيا لأنشطة iclub, ihub بكليةالتمريض جامعة عين شمس

لقاء تعريفيا لأنشطة iclub, ihub بكلية التمريض جامعة عين شمس



وأعلنت سمر مدحت مدير مشروع نادي الابتكار بالجامعة عن أنشطة نادي الابتكار لتشجيع الطلاب ،حيث قامت بعرض عدة نماذج مشرفة من طلاب كلية التمريض والفائزين في مسابقات عديدة ASU innovates, IChallenge.



كما أشار الطالب يوسف سامح إلى President of iclub Nursing عن أنشطة نادي الابتكار بالكلية خلال العام الجامعي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣.