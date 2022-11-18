خاصة الأطفال.. أستاذ مناعة يحذر من تجاهل أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

يعتبر الفيروس المخلوي التنفسي، الأكثر بحثا علي مواقع البحث من قبل أولياء الأمور، والذي يعد من الأمراض التي تتشابه مع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا فجميعهم من الأمراض التنفسية، وسادت حالة من التوتر والقلق بعد زيادة الإصابات به وخاصة أن الأطفال أكثر الفئات التي أصيبت به.

الفيروس المخلوي التنفسي



قال الدكتور خالد أبو شنب أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة عين شمس، إن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي غالبا ما تظهر بعد عدة أيام من الإصابة بالفيروس، فقد تبدأ الأعراض في الظهور بعد فترة من أربعة إلى ستة أيام من التعرض للفيروس، مؤكدا أن الفيروس يصيب الكبار والصغار.

وشدد خالد أبو شنب، على ضرورة شرب السوائل مثل الماء الفاتر والسوائل الدافئة والتزام الراحة التامة في المنزل.

وأوضح خالد أبو شنب لـ صدي البلد أن الفيروس المخلوي التنفسي يؤدي إلى ظهور العديد من العلامات التي تشبه الزكام ونزلات البرد.

وتشمل أعراض الفيروس المخلوي التنفسي:

احتقان أو سيلان الأنف

السعال الجاف

الحمى الخفيفة

التهاب الحلق

العُطاس

الصداع.

وحذر الدكتور خالد أبوشنب من تجاهل الأعراض خاصة للاطفال والتحرك السريع للطبيب لمعالجة الحالة وخاصة الاطفال الأقل من 6 أشهر والأطفال والكبار أصحاب الأمراض المناعية أو المصابين بمرض القلب أو الرئة المزمن.

وأكد أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة أن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي لا تختلف كثيرا بين الاطفال والكبار منوها أن الأطفال الرضع هم أشد الفئات تأثرا بالإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وفي حالة الإصابات الشديدة لديهم قد تظهر بعض الأعراض الأخرى ومنها التنفس السريع والقصير وصعوبة التنفس والسعال .

تعليق الدراسة في الجامعات بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب الجامعات، شائعة جديدة انتشرت خلال الساعات الاخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وفي هذا الإطار، نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليق الدراسة في الجامعات بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين طلاب الجامعات.

حقيقة تعليق الدراسة في الجامعات

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي بأنه لانية لـ تعطيل الدراسة أو تقليل أيام حضور الطلاب للجامعات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن امتحانات «الميد تيرم» تسير بشكل منتظم ولا صحة لما تردد من تعطيل الدراسة بالجامعات، بسبب الفيروس الخلوي التنفسي.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الفيروس الخلوي هو فيروس موسمي وينتشر في كل عام، وبالتالي فلا حاجة إلى تعطيل الدراسة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 830 ألفا و900 طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان، وذلك منذ انطلاق المبادرة يوم 15 أكتوبر 2022

يأتي ذلك، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس "سي".