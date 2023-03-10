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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤتمر صحفي لـ الشناوي وكولر قبل مباراة الأهلي وصن داونز

كولر
كولر

يتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، عن مباراة صن داونز في المؤتمر الصحفي الذي يعقد ظهر اليوم قبل مران الفريق الختامي في جنوب إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه أمس على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، وبدأ المران بمحاضرة نظرية مطولة من مارسيل كولر، المدير الفني الفريق، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية وشرح البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه.

وحرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على حضور مران الفريق أمس رفقة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة فريق الكرة بجنوب إفريقيا، واطمأن على سير كافة الترتيبات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه قبل وصول بعثة  الأهلي إلى جنوب إفريقيا.

 

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