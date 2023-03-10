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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : العمل الأهلى يسهم في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية

طلعت عبد القوى عضو
طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب

وجه الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الكبير على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للعمل الأهلى مؤكداً ان هذا الاهتمام الكبير من الرئيس اطلق الطاقات الكامنة والمتعددة لدى جميع المؤسسات الاهلية . 

 

وقال " عبد القوى " فى بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل اطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى لمبادرة "كتف في كتف" التى تعد واحدة من أكبر واهم المبادرات على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها مؤكداً أن مؤسسات العمل الأعلى أصبحت الذراع الاجتماعية والاقتصادية المهمة للدولة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

 

 وأعرب الدكتور طلعت عبد القوى عن ثقته التامة فى أن مبادرة " كتف فى كتف " ستكون ناجحة وستحقق جميع أهدافها وسوف تكون حديث العالم كله ليرى التلاحم والتضامن والتكافل بين جميع المصريين وأنهم يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.

 

 وقال الدكتور طلعت عبد القوى إن جميع المواطنين حريصون كل الحرص في احتفالية التحالف الوطنى للعمل الأهلى، الخاصة بمبادرة "كتف في كتف" التى تجمع كل المؤسسات الخيرية والمجتمع المدنى في مصر، تحت إشراف التحالف الوطنى للعمل الأهلى" مؤكداُ أن هذه المبادرة ستكون مثالاً ونمودجاً رائعاً ومتفرداً فى تطبيق مبدأ التكافل المجتمعى فى أروع صوره وستؤكد للعالم كله أن مصر دولة كبيرة ولديها القدرة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى على تخطى الصعاب التى تواجهها بما فيها التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية . 

طلعت عبد القوى مجلس النواب المؤسسات الأهلية

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