لجنة المدربين بالاتحاد الدولي: بطولة كأس العالم الحالية للخماسي الحديث هي الأفضل

وجه "كريستيان جيدود " رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الدولي الخماسي الحديث الشكر والتقدير للجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، على تنظيم و استضافة هذا الحدث العالمي الكبير، منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والمقامة خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وعبر "جيدود" عن سعادته البالغة بالتنظيم الرائع والمميز للبطولة، الذي أبهره.



واستكمل بأن مصر تمتلك قدرات هائلة على مستوى التنظيم للمحافل العالمية كما يحدث الآن .

وقال "جيدود " هذه البطولة تعد الأفضل على مستوى العالم ،وهذا يعود إلى قرب المسافة بين المنشآت، وهذا شيء مذهل للغاية ومن الصعب رؤية بطولات بهذا الشكل.

وأضاف أيضًا بأنها بطولة مهمه للغاية حيث أنها البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الكل لديه حلم التتويج بالميدالية وتحقيق هدفه.



واختتم" جيدود": بالتوفيق لجميع الدول المشاركة.