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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: إسقاط طائرة والقضاء على 350 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-27" فوق دونيتسك خلال اليوم الماضي، والقضاء على حوالي 350 جنديا أوكرانيا بينهم نحو 40 جنديا على محور كوبيانسك و120 آخرين على محور كراسني ليمان، إضافة إلى 120 جنديا على محور دونيتسك و50 آخرين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا و20 جنديا على محور خيرسون.

وذكرت الدفاع الروسية وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن قواتها تمكنت من تدمير 4 مدافع هاوتزر طراز "D-30" و"D-20" واثنين من المدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" ومدفع "M777" أمريكي الصنع ودبابة، إضافة إلى عدد من المدرعات ومركبات عسكرية خلال يوم، مشيرة إلى أنه تم تدمير منظومة "إس-300" مضادة للطائرات في دونيتسك.

وأوضحت أن القوات الروسية تمكن من إصابة 83 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 127 منطقة، وإسقاط 9 صواريخ "هيمارس" و7 طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 400 طائرة و218 مروحية و3 آلاف و373 طائرة بدون طيار، إلى جانب 411 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8 آلاف و249 دبابة ومدرعة أخرى، و1055 راجمة صواريخ و4 آلاف و315 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8 آلاف و830 مركبة عسكرية خاصة.
 

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