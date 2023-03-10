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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وأنت فى بيتك.. خطوات إقامة دعوى مدنية عبر الإنترنت

دعوى مدنية
دعوى مدنية

توفر الحكومة عبر وزاراتها وهيئاتها جميع الخدمات بكل سهولة للمواطنين وذلك عبر اتاحتها على الانترنت والتى من بينها إقامة دعوى مدنية عن بعد.

إقامة دعوى مدنية عن بعد

وتتيح بوابة مصر الرقمية للراغب فى إقامة دعوى مدنية الحصول على الخدمة عبر الانترنت وذلك فى ٱطار ميكنة الخطوات الرئيسية للتقاضي، مثل قيد الدعوى، وإعلان صحف الدعاوى، وكافة الأوراق القضائية، وكذلك تداول الجلسات، وإصدار الحكم، والمطالبات القضائية، وإعلانات الأحكام، بالإضافة إلى التكامل مع جهات الدولة المختلفة.

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مراحل إقامة دعوى مدنية إلكترونيا

هناك مرحلتين من أجل رفع دعوى مدنية إلكترونيا من خلال موقع مصر الرقمي والتي تتضمن مايلي :-

- تشكل المرحلة الأولى من بين مراحل رفع دعوي مدنية عن بعد من خلال تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية.

- أما المرحلة الثانية، ضمن مراحل إقامة دعوى مدنية إلكترونيا قيام المحامي بقيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية .

خطوات إقامة دعوى مدنية إلكترونيا

- يتم الدخول إلي بوابة مصر الرقمية ويختار المحامي خدمة إقامة دعوي مدنية عن بعد

-  اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، وتسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.

-  تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات

- يتم إضافة  QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.

- بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيا.

- يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.

-وفى هذه الخطوة يقوم الموظف المختص بالمحكمة بمراجعة ما أرسله المحامي، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.

- بعد التأكد ومراجعة المستندات يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.
 

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- يتلقي المحامي إفادة بسداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.

- يتم ارسال تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها.

-  يلتزم المحامى بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.

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