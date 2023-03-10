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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق مؤقت لخفض استهلاك الطاقة بحلول 2030

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإتفاق مؤقت يهدف إلى خفض استهلاك الطاقة في جميع دول الكتلة بنسبة 11.7% على الأقل بحلول 2030.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الجمعة/ أن هذا الاتفاق يعد جزءا من خطط الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ، مشيرة إلى أنه يجب اعتماده رسميا من قبل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد، لكي يدخل حيز التنفيذ.

من جانبها، رحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق المؤقت، الذي يشمل أيضا إجراءات لمعالجة فقر الطاقة، فيما قال فرانس تيمرمانز رئيس المفوضية الأوروبية لشئون المناخ "يعتبر توفير الطاقة خطوة أساسية لإنقاذ الكوكب،وفي الأشهر الأخيرة أظهر الأوروبيون أنهم مستعدون وقادرون على مواجهة هذا التحدي، وأثبتت صناعتنا أنها تستطيع تحسين استخدام الطاقة وعمليات الإنتاج ".

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