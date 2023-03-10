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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: وصول 3 شاحنات إمدادات إنسانية لبلدة «شاسيف يار» الأوكرانية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يانس ليركا، إن ثلاث شاحنات محملة بإمدادات إنسانية قامت، صباح اليوم /الجمعة/، بتفريغ حمولتها في بلدة "شاسيف يار"، والتي تبعد حوالي 10 كيلومترات من باخموت في دونيتسك؛ لمساعدة حوالي 2000 شخص في أمس الحاجة إليها.

وأضاف ليركا - في مؤتمر صحفي اليوم - أن القافلة التي ستعود إلى مدينة دنيبرو الأوكرانية اليوم، جلبت الإمدادات الطبية لبقية السكان في "شاسيف يار" لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى مستلزمات النظافة لحوالي 2000 شخص، وحصصا غذائية لحوالي 750 شخصا لمدة شهر واحد.

وأشار إلى أن المواد تم توفيرها من قبل المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن معظم الأشخاص البالغ عددهم 16 ألف شخص الذين كانوا يعيشون في "شاسيف يار" والمجتمعات المجاورة قد فروا من المنطقة، بعد أن تم قطع إمدادات الغاز تماما والمياه تصل فقط بالشاحنات، بينما الكهرباء محدودة للغاية منذ أكثر من شهر.

وأكد أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني تلتزم بدعم الأشخاص في شاسيف يار، التي تستضيف أيضا الأشخاص الذين فروا من باخموت مؤخرا.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها أرسلت بداية من عام 2023 وحتى الآن 26 قافلة مشتركة بين الوكالات إلى المجتمعات التي تعيش بالقرب من خط المواجهة، وذلك لدعم ما يقرب من 230 ألف شخص.

ونوه بأن أكثر من 10 قوافل وصلت إلى المجتمعات في المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونيتسك، وقدمت المواد التي تمس الحاجة إليها لحوالي 100 ألف شخص.

مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة دونيتسك مدينة دنيبرو الأوكرانية المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مفوضية الأمم المتحدة اليونيسيف

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