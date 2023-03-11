كم مرة تقرأ سورة يس بنية الشفاء.. وما أفضل وقتٍ لها

كم مرة تقرأ سورة يس بنية الشفاء؟ سؤال يكثر البحث عنه، خاصة مع الثلث الأخير من الليل، واقتراب دخول ليلة جديدة من ليالي شهر شعبان المبارك، وهل هناك دعاء مخصوص لشفاء المريض ورد في هذه السورة.

وفي التقرير التالي نوضح كم مرة تقرأ سورة يس بنية الشفاء، وأفضل ما جاء فيها.

الذكر

كم مرة تقرأ سورة يس بنية الشفاء؟

سورة يس تعدّ من سور القرآن الكريم المكية، وعدد آياتها ثلاث وثمانون آية، وهي سورة عظيمة تركز على قضية البعث والنشور، كما تتطرق إلى مواضيع مهمة، وتتناول قضية توحيد الربوبية والألوهية وعذاب من لا يؤمن بها، كما أنّ فواصل سورة يس قصيرة ولها إيقاع عجيب في نفوس المؤمنين، وقد وصف النبي –صلى الله عليه وسلم- سورة يس بأنها قلب القرآن.

وفي حكم قراءتها بنية الشفاء وقضاء الحوائج، قال الدكتور احمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه على المسلم أن يبدأ في قراءة يس بنية قضاء الحاجة التي يرغب بها ويقرأها كاملة وإن شاء الله تقضى حاجته.

وأضاف « ممدوح » خلال رده على سؤال “ ماهي طريقة قراءة سورة يس لقضاء الحوائج، حيث إنه ذكر أنه يجب تكرار الآيات أكثر من مرة في بعض الكتب فهل هذا جائز”، خلال فيديو على موقع يوتيوب، أن هناك حديث للرسول صلى لله عليه وسلم يقول “ يس لما قرئت له ” وهو حديث ضعيف ولكن العلماء اجمعوا على ضعف هذا الحديث إلا انه ذكر ان قراءة سورة يس لطلب أو قضاء جاجه مجربه للاستجابة من الله .

كما قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرآن الكريم إنما نزل للتزكية والهداية لا للأذى ولذلك إذا آذى أحدًا غيره فعليه أن يقرأ سورة يس بنية أن يصرف الله عنه الأذى.

وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال «ما حكم قراءة عدية يس على الظالم؟»، أن سورة يس قلب القرآن وجاء أيضًا أنها لما قرأت لها فإذا قرأت بنية صالحة استجاب الله تعالى، فيجب على الإنسان أن يقرأها دائمًا بنية أن يحفظه الله أو يشفيه الله أو أن يرد حقه من الظالم ويبعد أذاه عنه.

وأشار إلى أن قراءتها على إنسان بنية أن يهلكه الله فدائمًا القرآن كلما قصدت به الخير كلما صرف الله عنك الشرور.

دعاء سورة يس لشفاء المريض

*اللهم اني اسالك بحق سورة يس، وأسرارها وأنوارها وبركتها أن تتقبل مني ما دعوتك به ، وأن تقضي حاجتي وتشفيني شفاء لا يغادر سقماً ، يا أرحم الراحمين.

* يا من عندك مرادي عليك حفظي يا ناصر يا معين إياك نعبد وإياك نستعين *اللهم اعنا على كل حال بفضلك يا حليم بحرمة سورة (يس)* ببركة اسمك يا الله يا ارحم الراحمين اللهم منزل الكتاب و يا مجري السحاب ويا هازم الاحزاب انصرنا واحفظنا واشفنا واشفي مرضى المسلمين يا من بيده ملكوت شئ.

* سُبحان المُفَرّجُ عَن كُلّ مَحَزُونٍ ، سُبحان المُخلَص عن كلّ مسجونٍ، سُبحان المُنفّس عن كلّ مدّيون ، سُبحان العالُم عن كل مكنون ، سبحان من جعل خزائنه بين الكافِ والنُّون، سبحان من إذا أراد شيئاً أن يقولَ له كن فيكون فسبحان الذي بيده مَلَكوتُ كُلّ شيء وإليه تُرجعون.

*اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأبواب خزائنك وعافني في بدني بحقّ سورة يس وبفضلك وكَرَمك يا أرحم الرّاحمين.

*اللهم ببركة سورة يس الشريفة جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من موجبات الندامة انك سميع الدعاء.

*اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شئ أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم فى كنفك وأمانك ونعوذ بك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذى بغى وذى حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شئ قدير.

*الهي بحق كرمك الخفّي وبحق اسمك العظيم، يا عالم السّر والخفيات يا كافي المهمات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وعافني واعفو عني وخفف الألم عني وعن أمة محمد أجمعين بحق هذه الآيات اللهم استجب دعاءنا يا سيدنا ومولانا بحق القرآن العظيم والنبي الكريم وعترته الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين.

الدعاء

دعاء سورة يس لشفاء المريض

*أسألك اللهم بحرمة القرآن الكريم وبالسر الذى أودعته فى سورة يس* وبحق من انزلها ومن نزل بها ومن أنزلت عليه أن تشفيني وتنجيني من المرض واجعلنى فى كل امر وشدة انا الغالب ومن على ياسيدى بسرعة الاجابة اللهم استجب دعائى وحقق فيك رجائى وادخلنى وادخل ذريتى وكل من تحوط به شفقة قلبى فى حرز لطفك المصون واكفنى شر ما يكون قبل أن يكون بسر قولك (إنما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون).

* بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والاكرام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يا مفرج فرج عنا، يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا يا رحمن يا رحمن أرحمنا يا رحمن ارحمنا.

* اللهم أرزقني رزقا حلالا بلا كد واستجب دعائي بلا رد اللهم إني أعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين، ومن قهر الأعداء يفعل الله ما يشاء بقدرته يحكم ما يريد بعزته.

* سبحان المنفس عن كل مكروب وعن كل محزون سبحان العالم بكل مكنون، سبحان مجري الماء في البحر والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا قضى امرًا فإنما يقول له كن فيكون، (فسبحن الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون).

* يا مفرج فرج عنا يا مفرج فرج عنا، يا مفرج فرج عنا (سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون)، يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد يا مجيد يا من عندك مرادي عليك حفظي يا ناصر يا معين، إياك نعبد وإياك نستعين.

* اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم بحرمة سورة (يس)، ببركة أسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب ويا مجري السحاب، ويا هازم الاحزاب، أنصرنا على جميع الأعداء، اللهم إني أسألك بحق سورة يس وأسرارها وأنوارها وبركتها أن تتقبل مني ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الراحمين، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد مني. وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله أولا وأخيراً وظاهراً وباطناً وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الأخيار الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدًا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين.