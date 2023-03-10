المناطق الصناعية توفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.. فيديو

رد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، على سؤال بشأن عدد المناطق الصناعية في مصر.

وقال محمد عبد الكريم، في حوار مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج بصراحة، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الجمعة، إنه للإجابة على هذا السؤال ينبغي ذكر أن مصر بها مناطق صناعية كثيرة في مقدمتها المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وفي مدينة 6 أكتوبر وفقا لهيئة التنمية الصناعية.

وأكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه نراعي التخصصية في إنشاء المجمعات الصناعية.

وتابع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه نجحت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إنشاء 17 مجمعا صناعيًا خلال السنوات الثمانية الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن هذه المناطق بتكلفة استثمارية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتابع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مصر بها علاقات تجارية مع الدول الأفريقية والأوروبية.



