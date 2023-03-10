عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تنظم ندوة بعنوان "تمكين الأشخاص ذوى الهمم"

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن ندوة بعنوان “ تمكين الاشخاص ذوى الهمم” ، وذلك تجربة الدكتورة ايمان كريم المشرف على المجلس القومى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فى إطار سلسله من الندوات علاقة الطالب بالاستاذ - علاقة الاستاذ بالطالب -تنمية مستدامة

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و إشراف الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الاداب جامعة القاهرة.

كلية الآداب جامعة القاهرة

كشفت الدكتورة عبير محمد عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن خطة سير عملية الدراسة خلال شهر رمضان الكريم داخل الكلية، حيث بات يفصلنا عن الشهر الكريم أيام معدودة، ولذلك تسعي الكلية إلي التخفيف علي أبنائها الطلاب.
وصرحت الدكتورة عبد السلام في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الكلية قد قررت تقرر أن يتم تقليل وقت وزمن المحاضرة لمدة 20 دقيقة تقريبآ خلال شهر رمضان، وأن الكلية قامت بذلك وفقا لظروف شهر رمضان الكريم.
وأكدت عميد كلية الآداب جامعة حلوان، إلي أن الدراسة سوف تبقي كما هي مع مرعاة تقليل زمن المحاضرة مع الحفاظ علي نفس طريقة الدراسة من حيث تكون محاضرات حضورية بلقاء مباشر، واما عن طلاب الساعات المعتمدة فسوف يستمر علي سير الدراسة خلال شهر رمضان بنفس الوتيرة حيث يكون 25% أوفلاين offline، و 75% أونلاين Online مع تطبيق قرار تقليل وقت وزمن المحاضرات.

شهر رمضان الكريم كلية الاداب ذوي الاحتياجات الخاصة محمد عثمان الخشت الخشت رئيس جامعة القاهرة الأشخاص ذوي الهمم طلاب الساعات المعتمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

خارج حسابات كولر | صفقة الأهلي يرفض عرضا من مسئولي المارد الأحمر

قبل ساعات من الزفاف.. من هو جميل ألكسندر عريس ابنة ملكة الأردن؟| من أصول يونانية

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

فتاوي الصيام| حكم الأكل والشرب بعد مدفع الإمساك.. كيف يفطر المسافر في الجو؟.. وماذا عن من يعمل عملا شاقا؟

سيدة تهاجم ياسمين عز على الهواء: عايزين نرتاح منك

تعديل جوهري .. طلب جديد من بيريرا لاتحاد الكرة بشأن لجنة الحكام

حماس: عودة العلاقات بين السعودية وإيران تصب في صالح القضية الفلسطينية

لـ سبب صادم | إجبار صيني على أكل فضلات القطط في الشارع

انتهاكات الاحتلال لا تنتهي.. استشهاد فلسطيني واعتقال اثنين آخرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ سبب صادم | إجبار صيني على أكل فضلات القطط في الشارع

تتخطى 20 مليون جنيه.. ساعة عمرو دياب بحفل هاني شنودة تثير الجدل

قبل وبعد الماكياج .. شاهد عروسة حسن شاكوش تستعد للزفاف

أغرب رد فعل.. أمريكي يعثر على ثعبان في مكان غير متوقع بالمنزل

فيديو

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

الحق سجل الآن .. شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم

خنقها أثناء العلاقة.. تفاصيل مؤلمة في حادث مقتل سيدة بالهرم

الحكومة تكشف حقيقة طرح بيض بودرة واستقطاع بتحويلات المصريين في الخارج |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ