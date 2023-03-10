آداب القاهرة تنظم ندوة بعنوان "تمكين الأشخاص ذوى الهمم"

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن ندوة بعنوان “ تمكين الاشخاص ذوى الهمم” ، وذلك تجربة الدكتورة ايمان كريم المشرف على المجلس القومى للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فى إطار سلسله من الندوات علاقة الطالب بالاستاذ - علاقة الاستاذ بالطالب -تنمية مستدامة

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و إشراف الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الاداب جامعة القاهرة.

كلية الآداب جامعة القاهرة

كشفت الدكتورة عبير محمد عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن خطة سير عملية الدراسة خلال شهر رمضان الكريم داخل الكلية، حيث بات يفصلنا عن الشهر الكريم أيام معدودة، ولذلك تسعي الكلية إلي التخفيف علي أبنائها الطلاب.

وصرحت الدكتورة عبد السلام في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الكلية قد قررت تقرر أن يتم تقليل وقت وزمن المحاضرة لمدة 20 دقيقة تقريبآ خلال شهر رمضان، وأن الكلية قامت بذلك وفقا لظروف شهر رمضان الكريم.

وأكدت عميد كلية الآداب جامعة حلوان، إلي أن الدراسة سوف تبقي كما هي مع مرعاة تقليل زمن المحاضرة مع الحفاظ علي نفس طريقة الدراسة من حيث تكون محاضرات حضورية بلقاء مباشر، واما عن طلاب الساعات المعتمدة فسوف يستمر علي سير الدراسة خلال شهر رمضان بنفس الوتيرة حيث يكون 25% أوفلاين offline، و 75% أونلاين Online مع تطبيق قرار تقليل وقت وزمن المحاضرات.