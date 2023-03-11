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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

16 رام ومعالج Snapdragon.. آسوس تستعد لإطلاق سلسلة هواتف ROG Phone 7D

ROG Phone 7
ROG Phone 7

تستعد شركة آسوس ASUS لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة ROG Phone 7 قريبًا، وفي الغالب تشمل العائلة موديلات ROG Phone 7 و 7 D و 7 Ultimate. 

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، ظهر ROG Phone 7D في قاعدة بيانات Geekbench الاختبارية لتقييم الأداء للأجهزة الحديثة، ومن خلال القائمة نستطيع أن نعرف المواصفات الرئيسية للجهاز. من المتوقع أن يصل أرفف المحلات التجارية قريبا ليكون خليفة ROG Phone 6D موديل 2022.

ROG Phone 7

مواصفات ROG Phone 7 الرئيسية

وفقًا لمنصة القياسات الاختبارية، تم إدراج ASUS ROG Phone 7D برقم الطراز AI_2205D، مع اسم رمزي  "kalama" الذي يتوافق مع الاسم الكودي المعطى لمعالجات كوالكوم  Snapdragon 8 Gen 2. وتتألف مجموعة الشرائح من ثمانية نوى إجمالية، مع 3 نوى مسجلة بتردد ميقاتي 2.02 جيجاهرتز و 4 نوى بتردد 2.80 جيجاهرتز ونواة رئيسية واحدة بتردد ميقاتي 3.19 جيجاهرتز. 

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يأتى ASUS ROG Phone 7D الذكي بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت رام مع مزيد من الخيارات المختلفة الأخرى سيتم الكشف عنها مع الإعلان رسميا عن السلسلة، و سيتم شحن ROG Phone 7D مع نظام تشغيل أندرويد 13 يأتي مثبت من المصنع.

سجل هاتف آسوس،  ASUS ROG Phone 7D ما يصل إلى  2,012 و 5697 نقطة في نتائج اختبارات Geekbench أحادية النواة ومتعددة النواة على التوالي.

ROG Phone 7

وفقًا لبعض التسريبات فإن سلسلة آسوس  ASUS ROG Phone 7 ستكون مع شاشة عرض AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتز. من المتوقع أيضًا أن يتم تشغيل المتغيرات العادية والعالية الأداء بواسطة معالج كوالكوم  Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني، مع مساحة تخزين 256 جيجابايت روم أو 512 جيجابايت روم بحد أقصى. 

من المقرر إطلاق سلسلة ROG Phone 7 في الربع الثالث من العام الحالي أي بين شهري يوليو وسبتمبر.

Snapdragon أسوس ROG Phone 7D Asus ROG Phone 7 كوالكوم

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