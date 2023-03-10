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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لـ سبب صادم | إجبار صيني على أكل فضلات القطط في الشارع

الشاب الصيني لي
الشاب الصيني لي

بعد موجة من الغضب من محبي القطط ضد رجل صيني اتهم بتعذيب بعض القطط، أجبروه على تناول فضلات القطط في مشهد وصفه الكثيرون بـ البشع. 
 

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وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تم التعرف على الشاب لي، الذي يعمل في مكتب في منطقة سوتشو حيث أساء وعذّب بعض القطط المتواجدة في الشوارع مما أشعل ضده غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

وفي خطوة جريئة من محبي القطط، تتبعوا لي أثناء تجوله في الشارع وقبل أن يقوم بتعذيب قط آخر ألقوا القبض عليه وأجبروه على أكل فضلات القطط في الشارع وقاموا بتصويره بالهواتف المحمولة.

وفي أحد مقاطع الفيديو التي تم التقاطها للمشاجرة ، يُفترض أن الرجل يعترف بقتل خمس قطط في إحدى مراحل الهجوم ، والذي يُفهم أنه استمر طوال الليل.

وقالت شرطة سوتشو إنها فتحت تحقيقا في الحادث وتأخذ الأمر على محمل الجد ، مضيفة أنه سيتم التعامل مع كل من لي والمتورطين في الهجوم.

القطط فضلات

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