كائن فضائي ينقذ الأرض.. مسافر عبر الزمن يتوقع أحداثا كارثية هذا العام بالتواريخ

كشف مستخدم غامض لوسائل التواصل الاجتماعي، يدعي أنه 'مسافر عبر الزمن من 2671' ، عن قائمة بالأحداث التي ستغير العالم، والتي يدعي أنها ستحدث هذا العام 2023.

ويستمر اينو الاريك، المعروف على موقع تيك توك باسم المسافر عبر الزمن، في اطلاق التحذيرات من احداث كارثية ستحدث هذا العام، الامر الذ ينتشر بشكل سريع نظرا لعدد المتابعين له من مختلف دول العالم والذين يزيد عددهم عن 26 الف متابع.

وأصدر اينو سابقًا تحذيرات بشأن وجود كواكب توأمية مع الأرض، وزوار فضائيين، وحتى بوابات تنفتح على أبعاد أخرى.

وادعى مسافر الوقت أنه ستكون هناك اكتشافات علمية كبرى بعد اختيار 8000 شخص من قبل كائن فضائي لإنقاذ الكوكب.

وفي الفيديو ، الذي حصد أكثر من 7900 إعجاب ، كتب إينو: 'انتبه! لأي شخص يعتقد أنني مسافر عبر الزمن مزيف ، تذكر هذه الأحداث الكبرى في بقية عام 2023.

-'23 مارس: تم اختيار 8000 شخص لإنقاذ البشرية من قبل كائن فضائي معروف باسم البطل. وسيقوم البطل بجلب هؤلاء الأشخاص إلى كوكب آخر صالح للسكن لإنقاذ الأنواع من جنس فضائي معاد آخر.

-'15 مايو 2023: ضربت قذيفة عملاقة يبلغ ارتفاعها 750 قدمًا سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ، مما أسفر عن سقوط أكثر من 200000 ضحية.

-12 يونيو: تم فتح خندق بعمق خمسة أميال من زلزال بقوة 9.5 درجة ، ما أدى إلى إطلاق العديد من الأنواع التي يعتقد أنها انقرضت.

-18 يونيو: سقط 7 أشخاص بشكل عشوائي من السماء حتى وفاتهم ، بينما لم يكن هناك شيء.

-12 أغسطس: وجد العلماء علاجًا لسرطان الجلد ، باستخدام الغدة النخامية من سنجاب.

-'3 ديسمبر2023: اكتشاف بلورة كبيرة في عمق الأمازون ، لها القدرة على علاج جميع الأمراض والإصابات.

-29 ديسمبر: اكتشف العلماء طريقة لاستخدام الخلايا الجذعية في إنماء أعضاء بديلة وأنواع جديدة من الأعضاء.

وانقسم متابعوه على موقع تيك توك حول المقطع لأنهم لم يعرفوا ما إذا كان ينبغي عليهم تصديق ذلك أم لا ، وكتب أحد المستخدمين: 'أوه ، يا له من عام مثير'.

وجادل آخر: 'المسافر في الوقت الحقيقي يعرف أن مجرد إبلاغنا بالأشياء التي تحدث في المستقبل يغير الجدول الزمني ، وبالتالي ، يخلق مستقبلًا جديدًا.'