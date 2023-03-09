ما خفي أعظم.. حركة غريبة على كوكب المريخ تحير علماء ناسا|شاهد

أصبح العلماء في وكالة ناسا في حيرة من أمرهم بسبب كثبان رملية دائرية تم رصدها على سطح المريخ بواسطة المركبة المدارية لاستكشاف المريخ أثناء التقاط الصور في رحلتها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تُظهر أحدث صور الكوكب الأحمر كثبانًا رملية ، وهو أمر ليس غريباً أن نراه هناك ، ولكن هناك في شكل دوائر مثالية، وهذا ما ترك ناسا في حيرة من أمرها.

ورصدت مركبة Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) التابعة لوكالة الفضاء الأشكال أثناء دراستها لكيفية ذوبان الجليد في نهاية شتاء المريخ.

وتوضح وكالة ناسا: 'الكثبان الرملية ذات الأشكال والأحجام كثيرة شائعة على كوكب المريخ، في هذا المثال ، تكون الكثبان الرملية دائرية تمامًا تقريبًا ، وهو أمر غير معتاد.

ويعتبر هذا جزء من سلسلة صور لرصد كيفية اختفاء الصقيع في أواخر الشتاء ؛ يبدو أن هذه الملاحظة خالية من الصقيع.'



وفي وقت سابق من هذا العام ، أبلغت المركبة المدارية عما بدا وكأنه وجه دب على سطح قاحل.

وتم التقاط هذه الصورة الغريبة في ديسمبر من ارتفاع 251 كم ، حيث قالت وكالة ناسا: 'دب على المريخ؟ هذه الميزة تشبه إلى حد ما وجه دب. ما هو حقًا؟'

وتدور مركبة استكشاف المريخ حول كوكب المريخ وتدرسه منذ عام 2006.

وتم تصميم المركبة الفضائية لدراسة جيولوجيا ومناخ المريخ ، وتوفير استطلاع لمواقع الهبوط المستقبلية ، وارسال البيانات من البعثات السطحية إلى الأرض.