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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

متفتحش تويتر في الحمام..رسالة تحذيرية غريبة من إيلون ماسك لمستخدمي مواقع التواصل

ايلون ماسك
ايلون ماسك

رسالة تحذيرية..نشر ايلون ماسك، مالك موقع تويتر، وشركة تسلا العالمية للسيارات الكهربائية، رسالة خطيرة على موقع التغريدات الازرق لمستخدمي الموقع الذين يستخدمون المنصة لفترات طويلة، حيث يبقون لساعات داخل دورات المياه أثناء تصفحهم للتطبيق، موضحًا أن ذلك قد يعرض الإنسان للموت.

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وعلى موقع التغريدات أشار أيلون ماسك، الملياردير الامريكي الاكثر اثارة للجدل، إلى خطورة استخدام منصة تويتر لمدة طويلة داخل "الحمام"، مؤكدًا أن تصفح "تويتر" داخل دورة المياه، يجعل من يقومون بذلك يفقدوا الشعور بأرجلهم وأقدامهم، ويعرضهم لآلام مبرحة.  


وأطلق الملياردير الأمريكي والمالك الجديد لمنصة "تويتر" أيلون ماسك تحذير بسبب البقاء لمدة طويلة داخل دورة المياه لتصفح تويتر، فقال: "كن حذرًا حتى لا تموت تقريبًا عند استخدامك لهذا التطبيق "تويتر" لمدة طويلة في دورة المياه، أنا أتحدث عن خبرة"

وفي رسالته التي وجهها لمستخدمي "تويتر" قال أيلون ماسك: "عندما تقوم من دورة المياه بعد بقاءك لمدة ساعة وأنت تنظر لما يحدث في تويتر، فإنك لن تشعر بأرجلك"

 

إيلون ماسك تويتر

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