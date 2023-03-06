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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

الكيل بمكيالين.. إيلون ماسك بين صنع بديل لـChatGPT والتحذير من خطورة الذكاء الاصطناعي

إيلون ماسك يحذر من
إيلون ماسك يحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي

واجه الملياردير إيلون ماسك اتهامات عديدة تتعلق بتلاعبه بأسواق التكنولوجيا وقلب الأمور لصالحه، كما يرى منافسوه بأن مواقفه “ليست أمينة”، ويتجلى هذا الأمر في أحد قضاياه الأخيرة والتي اتهم فيها بالتلاعب في التغريدات لرفع أسهم شركة تسلا . 

 

وعلى الرغم من أن هذه الفكرة باتت مؤكدة لدى منافسي ماسك ومتابعوه معا إلا أنه قرر إعادة هذه الفكرة إلى الأذهان مرة أخرى، عندما كشفت صحيفة The Information أن ماسك يجري محادثات مع الباحث “إيجور بابوشكين” الذي كان يعمل في شركة DeepMind AI المملوكة لجوجل، وذلك للعمل على مشروع منافس لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT . 

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ومن المفارقة أن ماسك هو أحد مؤسسي شركة OpenAI التي ابتكرت أداة ChatGPT ، ولكنه كان عن استيائه من علاقة شركة OpenAI بشركة مايكروسوفت، حيث كان قد تم إنشاء OpenAI كمصدر مفتوح وهي شركة غير ربحية لتكون بمثابة ثقل موازن لـ Google ، ولكنها أصبحت شركة مغلقة المصدر.  

 

يأتي التحقيق الذي قامت به صحيفة The Information في الوقت الذي يطالب فيه إيلون ماسك بوضع تشريعات منظمة من أجل السيطرة على الذكاء الاصطناعي لأنه أصبح يشكل تهديدا للمجتمعات، كما أنه مجال يجب القلق منه، ويمكن استغلاله بشكل أسوأ.    

 

إيلون ماسك يحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي 

 

وأعرب إيلون ماسك عن خوفه من تأثير الذكاء الاصطناعي معتبرا إياه بأنه  “ تقنية خطيرة”، وأنه يحتاج لتشريعات منظمة لكي يعمل من أجل الصالح العام، قائلا  "أنا قلق بعض الشيء بشأن الذكاء الاصطناعي، وأعتقد أنه شيء يجب أن نقلق بشأنه".   

 

وردا على سؤال من أحد مستثمري شركة تسلا عما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد ماسك في صنع السيارات، قال ماسك إنه لا يعتقد ذلك على الأقل في المستقبل القريب، كما يخشى أنه "ربما يكون قد فعل أشياء لتسريع دور الذكاء الاصطناعي".   

 

وبحسب Business Insider فإن أفكار ماسك حول الذكاء الاصطناعي تتوافق  مع آراء ميرا موراتي ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة OpenAI - والتي ساهم ماسك في تأسيسها - حيث قالت إن أدوات الذكاء الاصطناعي يجب أن تُنظم حيث يمكن استخدامها بشكل سيء. 

 

كما قال ماسك ضمن خطاب ألقاه في القمة العالمية للحكومات في دبي، الشهر الماضي، إن الذكاء الاصطناعي غير الخاضع للرقابة يمكن أن يشكل تهديدًا للمجتمعات، وفي عام 2018 كان أكثر شيئين قد شدّد عليهما هما صعوبات الإنتاج مع طراز Tesla 3 ، ومخاطر الذكاء الاصطناعي. 

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