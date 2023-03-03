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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترفض الشريحة الدماغية لـ إيلون ماسك| ما القصة؟

صدى البلد

لن تختبر شركة نورالينك التابعة لـ مؤسسات إيلون ماسك، شريحة الدماغ على البشر في أي وقت قريب، وذلك بعد أن رفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) طلب الشركة.

قال موظفو نيورالينك لـ “رويترز” إن الوكالة حددت العشرات من القضايا التي يجب على الشركة معالجتها قبل الاختبار البشري، وهو معلم مهم للموافقة النهائية على المنتج.

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كما قال الموظفون :"تشمل المخاوف بطارية الليثيوم للجهاز ؛ إمكانية انتقال الأسلاك الدقيقة للزرع إلى مناطق أخرى من الدماغ ؛ وتساءل الموظفون عما إذا كان يمكن إزالة الجهاز وكيف يمكن إزالته دون إتلاف أنسجة المخ".

تقدم إيلون ماسك بطلب في أوائل عام 2022 ، لكن الموظفين قالوا إن الشريك المؤسس للشركة لم يحل جميع المشكلات حتى الآن، على الرغم من أن الملياردير كشف أن التجارب البشرية ستبدأ في غضون ستة أشهر في نوفمبر.

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قال ثلاثة موظفين إنهم متشككون في قدرة الشركة على حل المشكلات بسرعة، وخلال العرض التقديمي الذي استمر لساعات في 30 نوفمبر ، قال ماسك إن الشركة قدمت معظم أوراقها إلى إدارة الغذاء والدواء، ولكن جاءت الإجابة في النهاية بـ الرفض.


أقر مسؤولو نورالينك أن إدارة الغذاء والدواء طرحت أسئلة تتعلق بالسلامة فيما وصفوه بأنه محادثة مستمرة.

إيلون ماسك شريحة الدماغ البشر نورالينك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

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