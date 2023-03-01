الأطباء يحذرون من تريند خطير وقاتل على تيك توك .. ما القصة؟

تظهر العديد من الفيديوهات على "تيك توك" والتي تصبح تحديا جديدا أو تريند يتبعه الكثيرون دون تردد أو حتى إدراك خطورته، فقد حذر الأطباء مؤخرًا من تريند خطير أدلى به المؤثرون على TikTok وهو أن عصير البطاطس النيئ لديه القدرة على علاج التهاب الحلق.

التهاب الحلق عدوى بكتيرية تسببت في مخاوف الصحة العامة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية هذا الشتاء بعد عودة ظهوره بكثرة ويصل أحيانًا إلى الوفاة.

فيمكن أن تكون هذه البكتريا مميتة للأطفال وكبار السن إذا تركت دون علاج، لكن مقاطع الفيديو التي حصدت أكثر من مئات الآلاف من المشاهدات على TikTok أيدت فكرة أن البطاطس الخام يمكن أن تعالج التهاب الحلق.

وحذر الأطباء من أن الترويج لهذه الفكرة خطير لأنه لا يوجد دليل قوي على أن البطاطس تعالج التهاب الحلق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



عدم تناول المضادات الحيوية يسمح للبكتيريا بالانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم ويمكن أن يسبب مجموعة من المضاعفات بما في ذلك الحمى الروماتيزمية الحادة والحمى القرمزية.