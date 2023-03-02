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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

التوقيت الصيفي بدايته من هنا وهذه الدول تتبعه.. تعرف على حكايته

صدى البلد

منذ عام 2011 اختفى عن الساحة المصرية مبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي، ولكنه عاد مجددًا اليوم بعد قرار مجلس الوزراء المصري اليوم بـ العمل التوقيت الصيفي بدءًا من 28 أبريل القادم، لينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
لم تكن مصر الوحيدة التي تعمل بـ نظام التوقيت الصيفي والشتوي، فهناك دول أخرى وتاريخ طويل وراء تطبيق العمل بـ التوقيت الصيفي. 

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بداية فكرة التوقيت الصيفي

تكاثرت الأقاويل حول بداية فكرة التوقيت الصيفي، فهناك من يقول بأن الدبلوماسي والعالم الامريكي "بنجامين فرانكلين" هو من جاء أولاً بفكرة التوقيت الصيفي (DST).

بينما يعتقد البعض الآخر أنه تم اعتماد التوقيت الصيفي حتى يتمكن المزارعون من الحصول على ساعات أكثر من ضوء الشمس للعمل في الحقل.


التاريخ الحقيقي لـ التوقيت الصيفي 

تم تقديمه لأول مرة في ألمانيا في عام 1916 خلال الحرب العالمية الأولى كإجراء لتوفير الطاقة ، وفقًا لباحث النوم في جامعة كولورادو بولدر كينيث رايت.

حذت الولايات المتحدة حذوها ، حيث تبنت التوقيت الصيفي في عام 1918، وتم تنفيذه في البداية كإجراء في زمن الحرب ، وتم إلغاؤه بعد عام.

ثم أعيد التوقيت الصيفي في عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية، واستمر لـ عقدين تاليين ، عندما تحولت الولايات والمحليات بين التوقيت الصيفي والوقت القياسي (ST) حسب الرغبة.

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ولوضع حد لفوضى الساعة ، أصدر الكونجرس أخيرًا قانون التوقيت الموحد في عام 1966 ، والذي حدد التوقيت الصيفي وتواريخ بدايته وانتهائه في جميع أنحاء البلاد،  باستثناء هاواي وأريزونا ، اللتين اختارتا الحفاظ على التوقيت القياسي العام.

خلال أزمة الطاقة عام 1974 ، قررت الولايات المتحدة اعتماد التوقيت الصيفي الدائم،  ومع ذلك  بعد الشتاء الأول من الصباح المظلم ، انخفض الدعم العام لدرجة أنه تم إلغاؤه.

في السنوات الأخيرة ، أعاد المشرعون الأمريكيون ، بمن فيهم حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس ، فتح المحادثة حول التحول إلى التوقيت الصيفي الدائم.

 

الدول  التي تتبع التوقيت الصيفي 

إلى جانب مصر فهناك دول عربية تتبع التوقيت الصيفي منها المغرب وفلسطين ولبنان وآخرين، وفي الناحية الأخرى من الكرة الأرضية فهناك كندا والبرازيل واستراليا تسير على نهج التوقيت الصيفي.

التوقيت الصيفي مجلس الوزراء المصري أكتوبر أبريل

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