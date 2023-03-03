لابسة أسود ومسلّطة ستات| مفاجأة سيدة لزوجها لحظة زفافه على امرأة جديدة

انتشر مقطع قصير لسيدة اقتحمت حفل زفاف زوجها على اخر لتحول الفرح إلى كارثة بينما كان العريس جالس مع عروسه الجديدة.

وبحسب ما ظهر في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل موسع، دخلت السيدة إلى حفل الزفاف برفقة سيدات أخريات معها فيما تبدو أنها دولة خليجية.



ويرصد الفيديو رد فعل غريب للزوجة الأولى، حيث دخلت صحبة مجموعة من السيدات إلى القاعة وهن يرتدين ملابس سوداء ويؤدين حركات راقصة على أنغام أغنية خليجية.



وتدخل العروس في هستيريا ضحك، بينما يجلس العريس مذهولا من الموقف.

وتداول نشطاء الفيديو مرفقا بتعليق: "مقطع متداول لدخول الزوجة الأولى حفل الزفاف عندما تزوج عليها زوجها".

وتفاجئ الحضور من الدخول الغريب للزوجة الاولى بينما توقع المعلقون على الفيديو أن تحدث مشكلات كبيرة بين الثلاثة في ليلة العمر.

وحصد الفيديو على موقع تويتر اكثر من ٢ مليون مشاهدة.