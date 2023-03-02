بعد تهمة الاغتصاب.. زوجة أشرف حكيمي تطلب الطلاق

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن بدء الممثلة الإسبانية هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان في إجراءات الطلاق.

وأوضح التقرير أن العديدي من المواقع الإسبانية كشفت أن الثنائي كانا يفكران في الانفصال منذ فترة .

و تابع التقرير أن قضية الاغتصاب المزعومة التي يتورط فيها أشرف حكيمي جائت لتسرع العملية أكثر .

واكمل التقرير أن وسائل إعلام أشارت إلى قيام النيابة الفرنسية بالتحقيق في شكوى مقدمة من فتاة اتهمت حكيمي بالاعتداء الجنسي واغتصابها بعدما زارته في منزله في 25 فبراير 2023.

ولفت التقرير أن أشرف حكيمي تزوج هبة عبوك في 2020 ولديه منها طفلين .