على خطى سعد لمجرد.. اتهام أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بالاغتصاب.. تفاصيل

عرضت فضائية العربية تقريرًا حول تفاصيل قضية من القضايا المثيرة للجدل والتي جذبت الأضواء مؤخرًا، وهي عاصفة جديدة تتعلق باللاعب المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، حيث كشفت تقارير فرنسية أن السلطات تحقق مع حكيمي.. فما القصة؟



تفاصيل صادمة حول اتهام اللاعب أشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب. حيث يخضع لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي للتحقيق في باريس بتهمة “الاغتصاب”.







أشرف حكيمي مُتهم في قضية اغتصاب



قالت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية إن فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا تقدمت للشرطة نهاية الأسبوع الماضي، قائلة إن حكيمي قام بمحاولة اغتصابها، مؤكدة أنها لا ترغب في توجيه التهمة ضده، لكنها تريد الكشف عن اغتصابها.



وكشفت الصحيفة أن أشرف حكيمي تعرف على الشابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 16 يناير الماضي وأن الفتاة ذهبت إلى منزل حكيمي يوم 25 فبراير.



وعلى متن سيارة أوبر طلبها لها اللاعب أشرف حكيمي، لاحقًا تمكنت الفتاة من الهروب بعدما دفعته بعيدًا بقدمها وأرسلت رسالة إلى صديقة وجاءت لرؤيتها.



صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية قالت إن الشابة تزعم أنه بدأ بتجريدها من ملابسها واعتدى عليها، قبل أن تركله بقوة وتهرب من المنزل.



ورفض مكتب المدعي العام الإدلاء بأي تعليق، مبديًا امتعاضه “من المعلومات المنشورة، قائلًا إنها ”تقوض التحقيقات اللازمة لإثبات الحقيقة".

