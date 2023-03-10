إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق.. شاهد

انتشرت أنباء بأن المطربة شيرين عبد الوهاب ألغت متابعة زوجها المطرب حسام حبيب، من حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، باطلالتها الملفتة والمثيرة للجدل خلال وزنها المثالى او بعد زيادة وزنها المبالغ فيها .



وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.



وجاء رد حسام حبيب على تلك الإدعاءات، وأوضح أن شيرين لا تتابعه على “إنستجرام” من الأساس، وأنه لم ينشر صورابرفقتها على حسابه منذ عودتها لبعض مجددا في نوفمبر الماضي، متابعا أن علاقتها ممتازة ويعملان على أغاني جديدة معا.





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